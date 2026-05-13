Może trafić do więzienia za to, że... ugryzł policjantkę! Agresywny klient sklepu ma na sumieniu znacznie więcej

Sceny jak z filmu rozegrały się w jednym ze sklepów w Lęborku. Agresywny 36-latek miał grozić ekspedientce śmiercią, a gdy na miejsce przyjechali policjanci, rzucił się także na nich. Funkcjonariusza bił pięścią po głowie, a policjantkę… ugryzł w dłoń! Mężczyzna został zatrzymany i grożą mu teraz nawet 3 lata więzienia.

i Autor: mat. policji/ Materiały prasowe