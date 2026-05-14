Co z pogrzebem Stanisławy Celińskiej? Pojawiła się konkretna deklaracja

Stanisława Celińska ma na koncie ogromny dorobek artystyczny

Stanisława Celińska bez wątpienia była wielką gwiazdą. Nie lubiła jednak gdy ktoś ją tak nazywał, bowiem jej skromność była tak wielka, że po prostu się za nią nie uważała. Nie da się jednak umniejszyć jej wielkiemu talentowi. Była bowiem znakomitą aktorką i wybitną piosenkarką, która koncertowała do niemalże ostatnich swoich dni. Pozostawiła po sobie znakomite role filmowe, serialowe ale także piękne piosenki. Ludzie kochali ją za talent, ale przede wszystkim ciepło, jakie miała w sobie. Dlatego też Stanisława Celińska zasługuje na godny pogrzeb z honorami.

Stanisława Celińska będzie miała pogrzeb państwowy?

Środowisko artystyczne, ale przede wszystkim fani gwiazdy chcieliby, by uroczystość pogrzebowa Stanisławy Celińskiej miała charakter państwowy. Decyzja jednak należy do dzieci zmarłej artystki. ZASP w rozmowie z "Super Expressem" deklaruje chęć pomocy.

- Stanisława Celińska nigdy nie była członkinią Związku Artystów Scen Polskich. Dlatego też ZASP nie może wystąpić o organizację pogrzebu państwowego. Jeżeli rodzina zmarłej będzie chciała wystąpić z taką prośbą, my tę prośbę poprzemy i skontaktujemy się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi nam członek Zarządu Głównego ZASP, Krzysztof Nowik.

Pogrzeb odwlecze się w czasie?

Bardzo możliwe, że jeżeli pogrzeb aktorki i piosenkarki, która zmarła 12 maja będzie miał charakter państwowy, nie odbędzie się on w najbliższych dniach. Wszystko z powodów organizacyjnych. W przypadku pogrzebów państwowych na samym początku potrzebna jest zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego co czasami trwa kilka dni. Podobnie było w przypadku pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki, który zmarł 8 lutego 2026 roku, a jego pogrzeb odbył się dopiero 24 lutego, czyli 16 dni później. Jak na razie szczegóły pogrzeby Stanisławy Celińskiej nie są znane.

