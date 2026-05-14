Tłum gwiazd na konferencji Polsat Hit Festiwal 2026

Konferencja Polsat Hit Festiwal 2026 zamieniła się w prawdziwe show jeszcze przed rozpoczęciem samej imprezy. Na miejscu pojawiły się największe gwiazdy muzyki i telewizji, które zdradziły pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego wydarzenia. Nie zabrakło także modowych popisów! Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Krzysztof Ibisz, Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski, Michał Wiśniewski, Robert Gawliński, Grzegorz Skawiński, Wanda Kwietniewska czy Tatiana Okupnik. Już od pierwszych minut było jasne, że tegoroczna edycja ma być jedną z najmocniejszych w historii festiwalu.

Górniak w spektakularnej kreacji, Kayah bez ani jednej zmarszczki, Szroeder jak modelka z wybiegu

Fotoreporterzy nie mogli narzekać na nudę. Gwiazdy chętnie pozowały na ściance, a niektóre stylizacje natychmiast wywołały poruszenie w sieci. Edyta Górniak postawiła na efektowną kreację, która przyciągała spojrzenia z daleka - wyglądała obłędnie! Z kolei Dawid Kwiatkowski pojawił się w modnym beżowym garniturze oraz okularach przeciwsłonecznych.

Ogromne zainteresowanie wzbudził również Michał Wiśniewski, który jak zwykle nie przeszedł niezauważony. Lider Ich Troje pojawił się razem z Jackiem Łągwą.

Nie zabrakło także legend polskiej sceny rockowej. Robert Gawliński i Grzegorz Skawiński udowodnili, że mimo upływu lat wciąż mają status ikon. Krzysztof Skiba jak zwykle przyciągał uwagę swoją energią, a Wanda Kwietniewska pokazała, że rockowy pazur nadal jest jej znakiem rozpoznawczym. Jej charakterystyczna fryzura zdecydowanie odejmuje jej lat.

Na konferencji pojawiły się również twarze doskonale znane widzom Polsatu. Agnieszka Hyży i Paulina Sykut-Jeżyna prezentowały się niezwykle elegancko, a Krzysztof Ibisz i Maciej Rock tradycyjnie tryskali dobrym humorem.

Wielkie emocje wzbudziła też obecność Tatiany Okupnik. Artystka postawiła na czarną stylizację, która na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo zachowawcza.

Na wydarzeniu pojawił się także Adam Zdrójkowski. Aktor i prezenter postawił na koszulę w paski i luźny komplet, na który składały się spodnie oraz skórzana kurtka z kołnierzem. Nie zabrakło również Miuosha i Antka Smykiewicza.

