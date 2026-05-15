Zimna Zośka przyniesie groźne burze. Mieszkańcy dostali alerty RCB

Adrian Teliszewski
2026-05-15 11:03

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty ostrzegawcze do mieszkańców Małopolski w związku z nadciągającymi burzami i ulewami. Przypadająca w piątek (15 maja) zimna Zośka może przynieść wichury do 100 km/h, opady gradu i przerwy w dostawach prądu.

Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Prognoza pogody

Gdzie uderzą burze? IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia

Jak wynika z najświeższych komunikatów przekazanych przez IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczące burz obowiązują w piątek, 15 maja, między godziną 13:00 a 22:00. Wśród zagrożonych regionów wymieniono województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

Instytut informuje, że przewidywane są burze, z którymi lokalnie wiązać się będą intensywne opady deszczu, wynoszące od 20 mm do 30 mm. Taka ilość opadów w tak krótkim czasie grozi lokalnymi zalaniami, szczególnie na zabetonowanych terenach miejskich. Oprócz tego niebezpieczeństwo stanowić będą silne podmuchy wiatru, osiągające zazwyczaj 70 km/h, a w niektórych miejscach nawet około 85 km/h. Taka wichura może uszkadzać dachy, wyrywać słabsze elementy infrastruktury czy łamać konary drzew. Miejscami może także pojawić się grad, który zagraża rolnikom i kierowcom.

Pierwszy stopień ostrzeżenia oznacza, że istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zdarzeń pogodowych, które niosą za sobą ryzyko zniszczeń materialnych, a także mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Specjaliści z IMGW apelują do mieszkańców o ostrożność i śledzenie aktualnych prognoz.

Alert RCB dla mieszkańców Małopolski. Jak zachować się w czasie burzy?

Osoby przebywające w województwie małopolskim dostały ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozesłane wiadomości tekstowe przestrzegają przed burzami i obfitym deszczem oraz podają konkretne instrukcje, jak uniknąć niebezpieczeństwa.

Przedstawiciele RCB przypominają, by podczas trwania burzy nie przebywać na otwartej przestrzeni, gdzie łatwo o porażenie piorunem czy urazy spowodowane porywistym wiatrem. Kolejną istotną radą jest niezostawianie aut w pobliżu drzew, ponieważ połamane konary mogą zniszczyć zaparkowane samochody. W wiadomości SMS zasygnalizowano również ryzyko braku prądu, co może stanowić duże utrudnienie dla gospodarstw domowych w regionie.

