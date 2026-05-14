Księżna Kate we Włoszech! Wygląda kwitnąco? Zobacz nowe zdjęcia

Księżna Kate zachwyciła we Włoszech. Promienny wygląd przyszłej królowej

Księżna Kate rozpoczęła dwudniową wizytę we włoskim Reggio Emilia. To pierwsza zagraniczna podróż przyszłej królowej Wielkiej Brytanii od czasu zakończenia leczenia onkologicznego. 44-letnia żona księcia Williama została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców miasta. Na placu Piazza Camillo Prampolini zgromadziły się tłumy ludzi. Niektórzy wyglądali z okien i balkonów, żeby zobaczyć księżną z bliska. Kate pojawiła się w niebieskim garniturze marki Edeline Lee. Uśmiechała się do mieszkańców, przyjmowała bukiety kwiatów, robiła sobie zdjęcia z fanami i rozmawiała z dziećmi. Wyglądała młodo i radośnie! Duże wrażenie zrobiło na Włochach to, że księżna mówiła po włosku. – Mówię trochę po włosku. Jak masz na imię? Jestem Catarina – powiedziała do dzieci.

Jednym z najbardziej komentowanych momentów było spotkanie Kate z trzymiesięczną Eleną. Dziewczynka została podniesiona przez matkę ponad barierki, a księżna zatrzymała się, żeby chwilę się z nią pobawić. Pierwszym oficjalnym punktem wizyty było spotkanie w ratuszu miasta. Burmistrz Marco Massari wręczył Kate najwyższe wyróżnienie Reggio Emilia – nagrodę Primo Tricolore. – Wow, co za zaszczyt. Jestem bardzo wdzięczna – powiedziała księżna po odebraniu nagrody. Wizyta Kate związana jest głównie z tematami dotyczącymi dzieci i edukacji. Księżna od lat angażuje się w projekty dotyczące rozwoju najmłodszych i zdrowia psychicznego dzieci.

Włosi pokochali Kate. "Jest piękna i bardzo sympatyczna"

Podczas pobytu odwiedziła między innymi Loris Malaguzzi International Centre, gdzie poznawała tzw. metodę Reggio Emilia. To znany na całym świecie sposób nauczania oparty na kreatywności, relacjach i samodzielnym odkrywaniu świata przez dzieci. Kate wzięła też udział w warsztatach ceramicznych i rozmawiała z nauczycielami oraz rodzicami. Później odwiedziła przedszkole Anna Frank dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Tam uczestniczyła w zajęciach plastycznych z dziećmi i rozmawiała z rodzicami o wpływie edukacji na rozwój najmłodszych. Według współpracowników księżnej ta podróż jest ważnym momentem po jej powrocie do zdrowia. Na początku ubiegłego roku Kate poinformowała, że jest w remisji po chemioterapii związanej z chorobą nowotworową. Włoskie media i mieszkańcy bardzo pozytywnie komentowali wizytę księżnej. Wielu podkreślało jej naturalność, spokój i kontakt z ludźmi. – Jest piękna i bardzo sympatyczna – mówiła jedna z mieszkanek miasta po spotkaniu z Kate.

The probability of moving to Italy someday and having Kate Middleton visit your town may be tiny but it's never zero

