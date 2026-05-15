Putin chce zaatakować jedno z państw NATO? Słowa Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja rozważa atak na kraj NATO z terytorium Białorusi

Wołodymyr Zełenski napisał dziś, 15 maja na platformie X, że jego zdaniem Rosja próbuje wciągnąć Białoruś do wojny na Ukrainie, a nawet zamierza zaatakować z terytorium Białorusi państwo NATO. Według prezydenta Ukrainy świadczą o tym dodatkowe kontakty pomiędzy rosyjskimi władzami a białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką. Według niego możliwe są dwa kierunki działań. Pierwszy dotyczy północnej Ukrainy, w tym okolic Czernihowa i Kijowa. Drugi scenariusz ma zakładać działania przeciwko jednemu z państw NATO.

"Nadal dokumentujemy rosyjskie próby wciągnięcia Białorusi w głębszy konflikt zbrojny przeciwko Ukrainie. Wiemy, że doszło do dalszych kontaktów między Rosjanami a Aleksandrem Łukaszenką, mających na celu nakłonienie go do przyłączenia się do nowych rosyjskich agresywnych operacji. W szczególności Rosja rozważa plany działań na południe i północ od terytorium Białorusi – albo w kierunku Czernihów-Kijów na Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO bezpośrednio z terytorium Białorusi" - napisał Zełenski. Nie przedstawił dowodów na prawdziwość tych słów, ale twierdzi, że je ma:

"Ukraina dysponuje szczegółami rozmów między Rosją a Białorusią"

"Ukraina dysponuje szczegółami rozmów między Rosją a Białorusią. Ukraina niewątpliwie obroni siebie i swój naród, jeśli Aleksandr Łukaszenka podejmie niewłaściwą decyzję i zdecyduje się poprzeć również ten rosyjski zamiar. Poleciłem naszym Siłom Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy wzmocnienie odpowiedniego kierunku i przedstawienie naszego planu reagowania, który zostanie przeanalizowany i zatwierdzony na posiedzeniu sztabowym".

Rosja ani NATO nie odniosły się jeszcze do słów Zełenskiego

Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Kremla. Rosyjskie wojska korzystały już wcześniej z białoruskiego terytorium podczas ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku. Z terenów przy granicy z Białorusią prowadzone były wtedy działania przeciwko Kijowowi. W ostatnich miesiącach pojawiały się także informacje o wspólnych ćwiczeniach wojsk rosyjskich i białoruskich oraz zwiększonej obecności rosyjskiego sprzętu wojskowego na Białorusi. Zachód od dawna obawia się, że Mińsk może zostać mocniej zaangażowany w konflikt. Na razie nie ma oficjalnej reakcji władz Rosji ani Białorusi na słowa Zełenskiego. Państwa NATO również nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Today, I held a meeting with the heads of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the Defense Intelligence, the Foreign Intelligence Service, and the Security Service of Ukraine. Three key areas were discussed.First, we are defining targets for our next long-range… pic.twitter.com/KDMFICtQ7o— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

