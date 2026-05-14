Rosjanie w oficjalnych poradnikach taktycznych przestrzegają przed polskimi moździerzami kal. 60 mm, uznając je za jedno z największych zagrożeń dla swoich żołnierzy.

Moździerze LMP-2017 są niemal niesłyszalne, ponieważ ich pociski poruszają się z prędkością poddźwiękową, co uniemożliwia przeciwnikowi reakcję i skutkuje znacznymi stratami.

Lekkie moździerze piechoty (LMP-2017) o wadze poniżej 7,5 kg mają zasięg do 1,3 km i mogą wykorzystywać amunicję NATO. Sprzęt jest produkowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Moździerze z Tarnowa sieją spustoszenie na froncie. Rosjanie przed nimi ostrzegają

Ukraina otrzymała z Polski nieokreśloną liczbę moździerzy LMP-2017. Jest to konstrukcja opracowana i zaprezentowana pod koniec 2017 roku przez polskie Zakłady Mechaniczne Tarnów, która z powodzeniem trafiła na wyposażenie Wojska Polskiego. Jak opisuje WP Tech, charakterystyczna dla tej broni jest jej niska waga, wynosząca poniżej 7,5 kg, co czyni ją łatwą w transporcie i obsłudze w trudnych warunkach polowych.

Jedną z kluczowych cech moździerza LMP-2017 jest jego elastyczność w zakresie używanej amunicji. ZMT zaprojektowały go w taki sposób, aby mógł korzystać zarówno z polskiej amunicji kalibru 59,4 mm, jak i standardowej natowskiej amunicji kalibru 60,7 mm. Zmiana ta wymaga jedynie wymiany lufy oraz kilku innych elementów, co jest procesem stosunkowo szybkim i prostym. Lufa moździerza charakteryzuje się imponującą żywotnością – przewidziano ją na około 1500 strzałów. Co więcej, moździerz jest w stanie wytrzymać intensywne użytkowanie, oddając nawet 30 strzałów z rzędu bez utraty precyzji.

Dlaczego tarnowskie moździerze są tak zabójcze? Tajemnica ich skuteczności

Prawdziwa siła polskich moździerzy 60 mm leży w ich zdolności do rażenia celów na znacznym dystansie, który waha się od 1,1 do 1,3 km, w zależności od rodzaju zastosowanych pocisków. Jednak to, co czyni je „cichymi zabójcami”, to prędkość, z jaką poruszają się ich pociski. Są one poddźwiękowe, co oznacza, że spadają na cel niemal bezgłośnie. Brak charakterystycznego świstu, który zazwyczaj ostrzega o nadlatującym pocisku, uniemożliwia przeciwnikowi podjęcie jakichkolwiek działań obronnych. To sprawia, że uderzenie jest nagłe i zaskakujące, prowadząc do paniki i dezorganizacji w szeregach wroga.

Właśnie z tego powodu Rosjanie ostrzegają własnych żołnierzy walczących na Ukrainie przed bronią produkowaną w Tarnowie. Informacja dotycząca tej kwestii znalazła się w oficjalnym podręczniku taktycznym.

Przypomnijmy, że niedawno Tarnów znalazł się na celowniku Rosjan z innego powodu. Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że miasto może stać się potencjalnym celem rosyjskiej agresji ze względu na zlokalizowaną w Tarnowie fabrykę dronów.

