Suchary Krzysztofa Ibisza w "Awanturze o kasę"! Lepsze niż Karola Strasburgera?

Czy to tylko zabawa formą, czy może próba wyróżnienia się w świecie teleturniejów? Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że Krzysztof Ibisz chce pokazać, że potrafi rozbawić publiczność równie skutecznie, jak Hubert Urbański w "Milionerach" czy Karol Strasburger w kultowej "Familiadzie". Jedno jest pewne – w tym odcinku gracze będą musieli zachować pokerową twarz nie tylko podczas licytacji kategorii, ale także przy dowcipach prowadzącego.

W niedzielnym odcinku "Awantury o kasę" Krzysztof Ibisz postanowi rozgrzać atmosferę serią żartów.

Jakie góry najbardziej lubił Warhol? Andy! A co mówił przed kolacją Smok Wawelski? Smocznego!

- rzuci prowadzący.

Po chwili jednak doda z przymrużeniem oka:

Takie suchary wymyśliliśmy ze scenarzystą, ale tylko dla hecy. Bo my tu nie sprzedajemy sucharów. My tu robimy poważną "Awanturę o kasę" o wielkie pieniądze!

Trzy drużyny ruszają do walki w "Awanturze o kasę"

Jak zawsze w programie nie zabraknie emocji, licytacji i zaskakujących zwrotów akcji. W najbliższym odcinku do gry staną trzy bardzo różne drużyny.

Niebiescy - "Syndykat"

To grupa przyjaciół reprezentujących zupełnie różne zawody, którzy stworzyli zgraną drużynę. Kapitanką jest brokerka ubezpieczeniowa Dagmara. Towarzyszą jej weterynarz Paulina, mistrz kuchni Jacek oraz legislator Szymon pracujący w służbie cywilnej.

Zieloni - "Pankrośnianie"

To szkolni koledzy z Krosna. Drużynie przewodzi programista Kamil. W skład zespołu wchodzą także Dominik zajmujący się efektami specjalnymi, Maciej – analityk nieruchomości w korporacji oraz drugi Maciej, producent muzyczny.

Żółci - "Fyrtel"

Poznańska ekipa znana z zamiłowania do pubquizów. Kapitanem jest tester oprogramowania Dawid, a jego drużynę tworzą redaktorka i korektorka Marzena, analityk finansowy Łukasz oraz inżynier oprogramowania Eligiusz.

Kto okaże się najlepszy i zgarnie największą pulę pieniędzy? O tym przekonamy się już w niedzielę o 17:30 w Polsacie, kiedy Krzysztof Ibisz ponownie rozpęta prawdziwą "Awantura o kasę". Tym razem – z solidną dawką humoru.

