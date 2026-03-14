Gwiazdy też słyszały setki "nie". Szczere wyznanie trenerów "The Voice Kids"

Szczera rozmowa trenerów "The Voice Kids"

W sobotnim odcinku "The Voice Kids" trenerzy ponownie będą szukać młodych talentów. Nie wszystkim dzieciom występującym na scenie uda się jednak przejść dalej. I właśnie to stało się punktem wyjścia do niezwykle osobistej rozmowy między jurorami.

Dużo tych "nie" słyszeliście?

- zapytał po jednym z występów Tribbs.

Bardzo dużo

- przyznała krótko Cleo.

Zdecydowanie dużo więcej niż "tak"

- dodała Blanka.

"Miarą sukcesu jest to, ile zniesiesz"

Trenerzy podkreślili, że brak awansu w programie nie musi oznaczać końca marzeń o muzyce. Wręcz przeciwnie - takie momenty mogą stać się motywacją do dalszej pracy.

Miarą sukcesu i wytrwałości jest to, ile wytrzymasz tych „nie”. Ile jesteś w stanie znieść. Jeśli to marzenie jest dla Ciebie tak ważne, że nie jesteś w stanie spać po nocach i choćby nie wiem co, musisz po prostu, musisz... bo się udusisz

- stwierdziła Blanka.

Artyści zgodnie przyznali, że w tej branży łatwo się poddać, a prawdziwy sukces wymaga ogromnej determinacji.

Ile razy możesz usłyszeć "nie", a jeszcze się nie poddasz? Boże, po prostu do skutku, nie? Nieraz osoby trzeźwomyślące powiedziałyby, że jesteśmy mega zdesperowani wszyscy po prostu

- podsumował Tribbs.

Na te słowa natychmiast zareagowała Blanka.

Myślę, że to jest kwestia marzeń. Desperacja to jest coś innego. To jest bardziej determinacja. Nie ma "za dużo nie". Słuchajcie, jak to się pięknie mówi: pressure makes diamonds (pod presją powstają diamenty)

- zakończyła piosenkarka.

Kto zachwyci trenerów "The Voice Kids"?

Odpowiedź widzowie poznają już o 20:30 w TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.

