Kabaret Ani Mru-Mru nagle odwołał występy i to na dłużej. Michał Wójcik jest chory

Aga Kwiatkowska
2026-01-15 17:51

Na facebookowym profilu Ani Mru-Mru pojawiło się niepokojące oświadczenie. Kabaret odwołał wszystkie zaplanowane występy i to nie tylko na styczeń, ale również na luty. Co się dzieje? Kabareciarze zdradzili, że Michał Wójcik ma problemy zdrowotne.

Kabaret Ani Mru-Mru na jakiś czas musi wstrzymać działalność, a przynajmniej tę część, która wymaga jeżdżenia po Polsce, występów na żywo i spotkań z widzami. Na koncie grupy na Facebooku pojawiło się ważne oświadczenie. Kabareciarze dali znać o chorobie Michała Wójcika i przeprosili swoich fanów za niedyspozycję. Podkreślili, że jeśli wrócą z występami, to dopiero w marcu!

Nagle odwołali występy

Kochani!!!! Niestety z powodu problemów zdrowotnych musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej... do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo! - czytamy w sieci.

W komunikacie nie zdradzono, co dzieje się z Michałem Wójcikiem ani z jaką chorobą zmaga się 54-letni kabareciarz. W połowie grudnia członkowie Ani Mru-Mru cieszyli się z przerwy świątecznej, jednak niebawem mieli wrócić na scenę:

To była ostatnia trasa w 2025! Czas na odpoczynek i ćwiczenie kolęd na flecie. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie nasze spotkania i do zobaczenia w 26 sezonie!

Oby udało im się powrócić jak najszybciej - oczywiście w zdrowiu.

Internauci życzą zdrowia

Fani kabaretu po informacji o chorobie jednego z członków Ani Mru-Mru rzucili się do komentowania. Posypały się pokrzepiające słowa:

"Panie Michale, proszę zadbać o siebie i swoją rodzinę. Zdrówka", "Zdrowie najważniejsze", "Trzymaj się Michał. Zdróweczka życzę i spokoju", "Zdrowia panie Michale", "Misiaku, zdrówka wracaj szybko do pełni formy", "Oooo... smutne wieści... Dużo zdrowia!", "Dużo zdrowia i szybkiego powrotu do występów".

Widać, że wielbiciele doskonale rozumieją sytuację i podkreślają, że zdrowie jest ważniejsze niż praca.

ANI MRU MRU
CHOROBY GWIAZD
MICHAŁ WÓJCIK