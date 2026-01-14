Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki znika ze sceny. Kim jest? Co wiadomo o jego życiu prywatnym?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-01-14 17:36

Od blisko dwóch dekad jest jednym z filarów Kabaretu Nowaki i współtwórcą jego scenicznej energii. Tomasz Marciniak rzadko mówi o sobie, częściej pozwala, by robił to humor. Teraz jednak nazwisko artysty pojawia się w innym kontekście - kabaret poinformował o jego czasowej nieobecności na scenie, podkreślając, że decyzja związana jest ze zdrowiem.

Kabaret Nowaki od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce polskiej sceny kabaretowej. Trio tworzone przez Adriannę Borek, Kamila Piróga i Tomasza Marciniaka zbudowało rozpoznawalny styl oparty na energii, aktualnych obserwacjach społecznych i wyraźnej scenicznej chemii. Jednym z filarów tej formacji jest właśnie Tomasz Marciniak - artysta, który od blisko 18 lat nieprzerwanie rozbawia publiczność w całej Polsce.

Choć rzadko pojawia się w mediach i stroni od autopromocji, na scenie pozostaje postacią pierwszoplanową. Jego precyzyjna gra aktorska, doskonałe wyczucie rytmu i umiejętność reagowania na publiczność sprawiają, że każdy występ Kabaretu Nowaki nabiera wyjątkowej dynamiki.

Droga do Nowaków i wcześniejsze doświadczenia sceniczne

Zanim w 2007 roku powstał Kabaret Nowaki, Tomasz Marciniak zdobywał doświadczenie w innych formacjach. Współpracował z Projektem H oraz kabaretem Profil, gdzie występował wspólnie z Kamilem Pirógiem. To właśnie tam kształtował swój styl sceniczny i uczył się pracy zespołowej, która później stała się fundamentem Nowaków.

Jak sam podkreślał, od początku istnienia kabaretu kluczowa była energia i wzajemna chemia między artystami.

Nas charakteryzuje pewna energia na scenie. Takie było założenie przy tworzeniu Nowaków. A całe trio charakteryzuje się — też poza sceną — odpowiednią chemią między sobą, która pozwala na dobrą współpracę. [...] Dotykamy tego, co dotyczy młodych ludzi: kursów przedmałżeńskich, modnych w firmach imprez integracyjnych... Tematyki sąsiedzkiej

- mówił Tomasz Marciniak w rozmowie z "Gazetą Lubuską".

Kabaret Nowaki i ogólnopolski sukces

Kabaret Nowaki szybko zaznaczył swoją obecność na największych scenach w kraju. Artyści zdobywali nagrody na festiwalach takich jak PaKA, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry czy Flying Mole, a z czasem stali się stałymi uczestnikami najważniejszych wydarzeń kabaretowych w Polsce. Publiczność zna ich m.in. z Polskiej Nocy Kabaretowej, Sopockiego Hitu Kabaretowego, Mazurskiej Nocy Kabaretowej, Płockiej Nocy Kabaretowej czy Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. Tomasz Marciniak w skeczach często wciela się w role ironicznych komentatorów rzeczywistości lub bohaterów obyczajowych, których wiarygodność buduje mimiką, dykcją i wyczuciem sceny.

Tomasz Marciniak - życie prywatne i działalność poza kabaretem

Poza sceną Tomasz Marciniak pozostaje osobą mocno związaną z rodziną, choć rzadko mówi o niej publicznie. Wiadomo, że jest mężem i ojcem. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" w 2022 roku szczerze opowiadał o trudnych aspektach życia artysty.

Mówi się o tym, że ludzie, którzy mają pasję, muszą niestety płacić za to wielkie ceny. No i my płacimy. Jak się przegapi pierwsze kroki, pierwsze słowa swojego dziecka, to boli, ale da się to odpracować. My nie możemy tego odpracować

- mówił w "Dzień Dobry TVN".

Z tego samego wywiadu wynika, że mimo trudów zawodu Marciniak nie wyobraża sobie życia bez sceny.

Za piętnaście lat chciałbym być z moimi dziećmi i z żoną w jakimś fajnym basenie, i się reklamować. Natomiast wiem, że jestem tak uzależniony od tej pracy, że pewnie za piętnaście lat będę, mam nadzieję, w takim miejscu pełnym ludzi. I będziemy dalej robili to, co robimy. Rozbawianie ludzi uzależnia

- dodał.

Tomasz Marciniak jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Choć jest uznanym artystą kabaretowym, swoich sił próbował także w serialach "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" oraz "Teraz albo nigdy!".

Tomasz z Kabaretu Nowaki ogłasza przerwę 

13 stycznia Kabaret Nowaki poinformował, że Tomasz Marciniak na pewien czas zniknie ze sceny, by zadbać o zdrowie. Informacja została opublikowana w oficjalnych kanałach zespołu:

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami — musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie ❤️ W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski — gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

- brzmiało oświadczenie Kabaretu Nowaki.

Tomasz Marciniak od lat udowadnia, że kabaret może opierać się nie tylko na żarcie, ale również na relacjach, rzetelnej pracy zespołowej i odpowiedzialności — także wobec własnego zdrowia. Jego chwilowa nieobecność przypomina, jak wymagającym zawodem jest praca sceniczna i jak istotna jest równowaga między pasją a życiem prywatnym.

