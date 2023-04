Nie żyje partnerka Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru. Walczyła ze straszną chorobą

Katarzyna Dowbor płaciła na ZUS przez 30 lat. Oto co spotkało ją na starość. Jej emerytura szokuje

Michał Wójcik trzy lata temu ogłosił, że jego partnerka potrzebuje pomocy. Okazało się, że Jani zachorowała na raka i potrzebne są pieniądze na jej leczenie. W zbiórkę zaangażowali się przyjaciele komika. - Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok, chcemy podjąć z nim walkę! Bardzo was proszę o pomoc i fundusze dla niej na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz - mówił Wójcik. Celem zbiórki było zdobycie 150 tys. zł na pokrycie leczenia, w bardzo krótkim czasie uzbierano dużo wyższą kwotę. Michał Wójcik wyznał, że u jego partnerki zdiagnozowano śluzaka potrójnie ujemnego.

W 2019 roku Michał Wójcik i Jani doczekali się syna Michała juniora.

Jani, partnerka Michała Wójcika, nie żyje. Kim była?

17 kwietnia dotarła do nas informacja, że Jani nie żyje. Informację potwierdził Krzysztof Ferdyn. - Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem - powiedział krótko.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

"Jani jest matką, partnerką i kobietą starającą się radzić sobie w świecie biznesu. Niestety, spotkało ją coś niedobrego i teraz wszyscy staramy się jej pomóc, żeby jak najdłużej mogła być matką, partnerką (a może i żoną) i kobietą sukcesu... na każdym polu" – można przeczytać w opisie zbiórki.

