Burza po wpisie Anny Popek o Owsiaku. Przed laty chętnie pozowała z serduszkiem WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 34 lat. Wielkimi krokami zbliża się finał akcji, który odbędzie się 25 stycznia. W tym roku Orkiestra gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki pomogą młodym pacjentom cierpiącym na schorzenia gastroenterologiczne. Pieniądze kolejny raz zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu.

Jeszcze kilka lat temu WOŚP co roku jednoczyła wszystkich Polaków, niezależnie od upodobań politycznych. Po nastaniu "dobrej zmiany", rządzący z nie do końca zrozumiałych powodów, odwrócili się od akcji Jerzego Owsiaka. W programach nadawanych w TVP zdarzały się przypadki "wymazywania" charakterystycznych serduszek.

Gdy po kolejnych wyborach przez Telewizję Publiczną przeszedł wiatr zmian, wiele gwiazd stacji znalazło swoje miejsce w TV Republika. Konserwatywna stacja nie tylko nie wspiera WOŚP, ale wprost uderza w Jerzego Owsiaka i jego działalność. W ubiegłym roku promowała akcję "nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

Twarzą Republiki jest m.in. Danuta Holecka, która jeszcze kilka lat temu "wierzyła w Owsiaka". Z kolei w 2013 roku, w programie "Minęła 20", wprost przyznała, że sprzęt WOŚP uratował życie jej dziecka. Jednak później zmieniła nastawienie. Jej koleżanka ze stacji, Anna Popek, w pierwszych dniach stycznia zamieściła na swoim profilu X grafikę, na której stoi w "bojowej pozie", a na dole grafiki widnieje napis "nie wspieram Owsiaka".

Anna Popek przez laty aktywnie wspierała WOŚP. Co się zmieniło?

Wpis wywołał ogromne zamieszanie i pojawiło się wiele krytycznych głosów. Komentarz pozostawiła pod nim Katarzyna Kolenda-Zaleska.

I nie ma się czym chwalić. Nie wspieram chorych dzieciaków - tak powinien brzmieć ten wpis - napisała dziennikarka TVN".

Anna Popek odpisała koleżance po fachu: "Owszem, wspieram. Bez rozgłosu". Jednak chwilę później zdecydowała się na usunięcie kontrowersyjnej grafiki. Internetowa dyskusja przeniosła się pod inne posty, w tym filmiki na kanale "Republika Wstajemy", na których dziennikarka w anielskich skrzydłach zachęca do udziału w orszaku Trzech Króli. Część osób zarzuca dziennikarce hipokryzję.

Niech anielska natura otworzy Pani serce też dla akcji WOŚP....bo to gest na rzecz chorych dzieci bez względu na polityczne przekonania; ANNA POPEK - niby taka religijna i pełna miłości. Kpina i pozerstwo; To Pani nie wspiera chorych dzieci?!!! Przykre; Gdyby była w TVP, z równą gorliwością popierałaby WOŚP. Żenada i wstyd - piszą pod postem internauci.

Portal "Fakt" zwrócił się do Anny Popek z prośbą o komentarz. Gwiazda TV Republika stwierdziła, że usunęła wpis, bo chciała rozpocząć rok 2026 z dobrym nastawieniem.

Usunęłam zdjęcie, bo jednak chcę rozpocząć Nowy Rok z dobrym nastawieniem do ludzi i ich inicjatyw. "Nie" to negacja, a ja szukam słonecznej strony życia. Pozdrawiam serdecznie - przekazała "Faktowi".

Anna Popek, podobnie do innych gwiazd "dobrej zmiany", przed laty miała zupełnie inne nastawienie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i samego Jerzego Owsiaka. Przez wiele lat aktywnie wspierała akcję, rozmawiała i pozowała do zdjęć z Owsiakiem, a podczas finałów nadawała ze sztabu, prowadziła koncerty.

