Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od wielu lat. Akcja jednoczy większość Polaków w bardzo słusznej sprawie. Niestety nie każdemu się podoba. Jerzy Owsiak poinformował niedawno swoich fanów w mediach społecznościowych, że otrzymuje hejt oraz groźby. Sprawa przez odpowiednie służby została potraktowana poważnie i wszczęte zostały odpowiednie czynności.

Z kolei na antenie TV Republika trwa właśnie szeroko zakrojona akcja "nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Tomasz Sakiewicz, który jest dziennikarzem TV Republika, przekonywał, że to on oraz jego współpracownicy padli ofiarą nawoływania do przemocy.

Sakiewicz oczywiście twierdzi, że wszystko, co [Owsiak] pisze, jest wyssane z palca. Nie ma żadnych gróźb, gdyż widzowie Republiki, by takich rzeczy nie robili. Uważa, że Owsiak robi to wszystko, aby było głośno o WOŚP. (...) Republika jednak będzie starać się, aby jak najwięcej osób bojkotowało te wpłaty - mówił w rozmowie z portalem plejada.pl anonimowy pracownik stacji.

W obronie WOŚP stanęła stacja TVN, która z kolei zorganizowała akcję #SercemZaWOŚP. Całą sprawę przedstawiono w "Faktach", gdzie w minioną środę wyemitowano materiał Jakuba Sobieniowskiego.

Danuta Holecka kiedyś wspierała WOŚP

Dziennikarz wyjawił, co dzieje się w TV Republika oraz na antenie telewizji wPolsce24. W trakcie swojego materiału zaprezentował fragment programu "Piachem w tryby", gdzie kwestię WOŚP wraz z Sakiewiczem poruszyła Danuta Holecka. Na jaw wyszło, że kiedyś sama wspierała inicjatywę Owsiaka.

Oczywiście ja jestem prześladowana cały czas za to, że kiedyś to wspierałam Owsiaka - cytowano jej słowa w materiale.

W "Piachem w tryby" Holecka wyjawiła również, że kiedyś wierzyła w Owsiaka.

Jak najbardziej, ja w niego wierzyłam. Wierzyłam w tę akcję, wierzyłam we wszystko, uważałam, że to ma sens, to jest szczytny cel i tak dalej. A później zaczęły wychodzić takie różne rzeczy i polityczne zaangażowanie. Ja kiedyś wierzyłam, że on prowadzi dobroczynne działania, szczerze wierzyłam, sama zbierałam pieniądze - powiedziała dziennikarka.

W TVN przypominano jej wypowiedź z programu "Minęła 20" z 2013 roku, gdzie przyznała, że sprzęt WOŚP uratował życie jej dziecka.

Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z dobrze doposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - mówiła lata temu na antenie TVP Info.

