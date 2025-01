Jerzy Owsiak poważnie zagrożony! "Kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza?"

Jerzy Owsiak ujawnił treść przerażającej rozmowy telefonicznej

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia. Jak co roku Jerzy Owsiak mierzyć musi się z okropnym hejtem uderzającym zarówno w niego, jak i jego charytatywną inicjatywę. Tym razem jednak wszystko zaszło już zbyt daleko. Założyciel WOŚP ujawnił na Facebooku treść przerażającej rozmowy telefonicznej. To już zdecydowanie przekroczyło granicę zwykłego hejtu.

Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak .- Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło

- zaznaczył Jerzy Owsiak.

Krzysztof Skiba: "Kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza? Aktualnie hejt na Jurka jest większy niż wtedy na prezydenta Gdańska"

Działacz charytatywny może liczyć na wsparcie wielu gwiazd, m.in. Michała Wiśniewskiego, który zawrócił uwagę na to, co robią niektóre media. - Groźby, to coś strasznego, ale nie mieści mi się też w głowie, że niby propolskie TV, a zachęcają do takiej nienawiści w stosunku do czegoś, co jest najpiękniejsze na świecie - miłości i pomagania innym - denerwował się wokalista Ich Troje. Krzysztof Skiba z kolei w rozmowie z Pudelkiem. wprost wyraził obawę o Jerzego Owsiaka. - To zagrożenie w stosunku do niego jest bardzo realne - podkreślił lider grupy Big Cyc.

No kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza? Aktualnie hejt na Jurka jest większy niż wtedy na prezydenta Gdańska. Cała ta akcja Telewizji Republika jest antypolską i antynarodową. Tego typu akcje wewnętrznie rozbijają społeczeństwo. Skłócają naszą wspólnotę. Powodują, że Polacy są zagubieni. Kiedyś WOŚP i jej finały nas łączyły, byliśmy razem, mieliśmy inne poglądy, ale wszyscy wrzucali do puszki, aż PiS zaczął pluć na Orkiestrę. W głowie mi się nie mieści, że Ci ludzie atakują akcję charytatywną, ba, domagają się, żeby na nich wpłacać pieniądze. PiS apeluje, żeby na nich wpłacać, Rydzyk apeluje, żeby na niego wpłacać, Republika apeluje, żeby na nią wpłacać - coś z tą prawicą jest nie tak. To jest coś tak obrzydliwego i przykład kompletnego upadku. Myślę, że za tym stoją obce siły. Rosjanie się bardzo cieszą, że Polacy są dzieleni w ten sposób

- nie przebierał w słowach muzyk.