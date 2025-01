Michał Wiśniewski spytany o Jerzego Owsiaka. Hejterom pójdzie w pięty!

Michał Wiśniewski broni Jerzego Owsiaka

Wielkimi krokami zbliża się 33. Finał WOŚP. Niestety - jak co roku - przed tym charytatywnym wydarzeniem wylał się hejt na założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Tyle że tym razem przekroczył on wszelkie granice. Głos w tej sprawie zabrał Michał Wiśniewski, który jest z WOŚP od lat. Jego słowa sprawią, że hejterom pójdzie w pięty. Wokalista Ich Troje nazwał rzeczy po imieniu.

To jest okropne. Ta fala nienawiści, te groźby dla człowieka, któremu zawdzięczamy tak wiele. Myślę, że wiele osób - rodziców dzieci, które korzystały ze sprzętu - broniłoby Jurka rękoma i nogami

- zaznaczył "Wiśnia" w rozmowie z Jastrząbpost.pl. - Nie ma dziecka, którego WOŚP by nie wspierała. Nie wypowiadałbym się, gdybym nie był w tym od wielu lat. Każdy z tego korzysta. Dziecko może nie potrafi się odezwać, ale ja pamiętam ludzi starszych, gdy byłem w Krakowie. Kilka lat temu WOŚP zbierał pieniądze właśnie dla nich. Trzeba było zobaczyć wzruszenie w ich oczach, tę wdzięczność, że ktoś o nich zadbał - dodał Michał Wiśniewski.

Michał Wiśniewski o działalności "niby propolskich TV": Nie mieści mi się w głowie

Na tym piosenkarz nie poprzestał. Zwrócił on uwagę na zachowanie niektórych mediów i nie zostawił na nich suchej nitki.

Groźby, to coś strasznego, ale nie mieści mi się też w głowie, że niby propolskie TV, a zachęcają do takiej nienawiści w stosunku do czegoś, co jest najpiękniejsze na świecie - miłości i pomagania innym

- grzmiał "Wiśnia.

Przypomnijmy, że Jerzy Owsiak opublikował 7 stycznia wstrząsający post na Facebooku, w którym opisał treść rozmowy telefonicznej. Ktoś zadzwonił do biura WOŚP i wzywał do przerażających działań! "Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji:- Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak.- Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - czytamy we wpisie.

