i Autor: WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP 2025 w Warszawie. Gdzie i kiedy odbędzie się wielkie podsumowanie wydarzenia?

W 2025 roku po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra z rozmachem między innymi w Warszawie. To już 33. edycja wydarzenia, które otwiera ludzkie serca na dobroć i sprawia, że Polacy jednoczą się, by działać dla innych. Kiedy dokładnie odbędzie się finał WOŚP 2025, gdzie w Warszawie zlokalizowana będzie scena oraz co z transmisją live?