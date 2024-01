Zazdrosny mąż upozorował wypadek żony. Wcześniej zabił ją w salonie piękności! Jolanta K. chciała go zostawić

Niezwykle poruszające, co zrobili z tablicą Pawła Adamowicza w Gdańsku. Piękny finał WOŚP

Finał WOŚP mógł się skończyć tragedią. Skandaliczne sceny w hali MOSiR. "To było straszne" [WIDEO]

Już w niedzielę ekipa WOŚP informowała, że na konto Orkiestry trafiło ponad 175 milionów złotych. Jerzy Owsiak zapewnił, że 27 marca rozliczone zostaną wszystkie sztaby i wtedy będzie można podać dokładną liczbę. Dziękując za aktywny czas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Owsiak podkreślił, że na początku 2024 roku znów będzie zapraszał Polaków do zabawy i pomagania potrzebującym. Zapewnił ponadto, że jego zespół gra dla wszystkich, nawet dla zagorzałych przeciwników. Podał tutaj przykład księdza z Limanowej.

- Zapewniam księdza, że jeśli coś się stanie z jego płucami, na pewno znajdzie pomoc w najbliższym szpitalu, na najbliższym oddziale pulmonologii, który otrzyma ten nowoczesny sprzęt - powiedział Jerzy Owsiak.

Owsiak o skandalu podczas WOŚP w Rumi. "Nie wierzyłem własnym oczom"

O skandalu w Rumi pisaliśmy w tym miejscu. W czasie "Światełka do Nieba" odbył się pokaz fajerwerków, które nie dość, że mogły doprowadzić do pożaru, to zaczęły wystrzeliwać w różnych kierunkach, lecąc prosto na ludzi. Nikt nie konsultował tego ze strażą pożarną, a sprawą zajęła się policja. Owsiak nie mógł uwierzyć, że ktoś wpadł na taki pomysł.

- Moi drodzy, nie róbcie takich rzeczy. Absolutnie! Trzeba być trochę szalonym, żeby pod dachem odpalić coś, co związane jest z ogniem, fajerwerkami. Nie ma żadnych dyskusji. Nikt nie próbuje odwracać kota ogonem. Bardzo dziękujemy organizatorom. Zrobiono głupotę i teraz toczą się normalne działania policji, która rozmawia z organizatorem. Jak to zobaczyłem, to nie wierzyłem oczom - powiedział Jerzy Owsiak.

Szef WOŚP nie ukrywał radości, ponieważ od września do szkół wejdzie obowiązkowy przedmiot - pierwsza pomoc. Według Owsiaka to niezbędna wiedza i umiejętności, które trzeba wpoić dzieciakom. Odpowiedział również tym, którzy dopytują, kto płaci za Finały WOŚP.

- Orkiestra nie jest Ministerstwem Zdrowia, działa za pieniądze społeczne. Mamy więc to szczęście, że możemy szukać sobie tematów, dla których gramy, a następnie je realizować. Skąd pieniądze na organizację finału? Te pieniądze organizujemy od naszych partnerów i sponsorów. Namawiamy ich na sposób mówienia o nich, nie chcemy przerywania programu taką „zimną reklamą” - podsumował Owsiak.

Do tematów, związanych z 32. Finałem będziemy jeszcze wracać, ale już teraz można powiedzieć, że to kolejny rok pełen sukcesów dla ekipy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach podziękowań, drużyna Jerzego Owsiaka przygotuje festiwal Pol'And'Rock 2024.