Finał WOŚP mógł się skończyć tragedią. Skandaliczne sceny w hali MOSiR

Autor: Facebook/Miasto Rumia; Shutterstock

Tragicznie mógł się skończyć finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali MOSiR w Rumi. W niedzielę, 28 stycznia, w czasie "Światełka do Nieba" odbył się pokaz fajerwerków (zdj. ilustracyjne), które nie dość, że mogły doprowadzić do pożaru, to zaczęły wystrzeliwać w różnych kierunkach, lecąc prosto na ludzi