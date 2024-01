Swoje "skarby" ukrył w dwóch mieszkaniach. W końcu zapukała do nich policja

Jedna kwarta to za mało. Torunianie bezradni w Słupsku

W niedzielę (28 stycznia 2024) w całej Polsce odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Toruniu mieszkańcy i goście bawili się na starówce, ale nie tylko. Po godzinie 18:00 przedstawiciele WOŚP Sztab Toruń poinformowali, że zebrali już ponad 175 złotych. Po godzinie 20:00 kwota wzrosła do ponad 354 tysięcy złotych. Podczas licytacji szczęśliwcowi udało się "zgarnąć" brązowy medal DMP, przekazany przez Przemysława Termińskiego, właściciela KS Apatora Toruń. Krążek "poszedł" za 15 tysięcy złotych. Na ulicach starówki spotkaliśmy wielu uśmiechniętych torunian. - Jestem co roku, bo dodaje mi to energii na kolejne miesiące. Trzeba pomagać, bo sam kiedyś mogę potrzebować pomocy - powiedział nam pan Patryk.

Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z 32. Finału WOŚP w Toruniu. WOŚP 2024 wyglądał tak!

WOŚP 2024 w Toruniu: Toruńskie Cielaki rozchwytywane!

Jak co roku, w Toruniu można było spotkać grupę Toruńskich Cielaków. Jest to grupa wolontariuszy Toruńskiego Sztabu WOŚP przy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Toruń. Mieszkańcy grodu Kopernika uwielbiają się z nimi fotografować, chętnie też wrzucają datki do puszek.

- Trzeba pomagać najmniejszym i najsłabszym. Robimy to też dla własnej przyjemności. Jak co roku, torunianie są bardzo aktywni. Możemy liczyć na ich hojność, robimy sobie z nimi zdjęcia, dopytują się nas, jest przecudownie. Nie wiemy, czy jesteśmy słynni na całą Polskę, ale na Toruń na pewno - mówią z uśmiechem Toruńskie Cielaki, których "zaczepił" nasz dziennikarz.

Prezydent Torunia Michał Zaleski zapewnił, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się w samym sercu grodu Kopernika. Podziękował za wpłaty w gotówce i z kart kredytowych. Torunianie szaleli pod sceną m.in. na koncercie Kobranocki. Tłum wyśpiewał "Kocham Cię jak Irlandię" i inne przeboje. Po godzinie 20:00 rozbłysło laserowe, efektowne Światełko do Nieba. Zobaczcie je na naszym profilu na Facebooku! Do tematu toruńskiej odsłony 32. Finału WOŚP będziemy jeszcze wracać.