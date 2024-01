Ceniony aktor i jego zespół zapraszają do Torunia. Pokażą coś nowego

To jedna z najważniejszych imprez w roku! Mistrzowie przyjadą do Torunia

Po udanym koncercie Śląskiej Grupy Bluesowej, Hard Rock Pub Pamela nie zwalnia tempa. Do grodu Kopernika przyjedzie popularny aktor i ceniony wokalista Paweł Małaszyński, który jest liderem grupy Cochise. Gości legendarnego toruńskiego klubu czeka wieczór pełen energetycznych utworów. Polski zespół pokazał już wielokrotnie, że dobrze czuje się zarówno na wielkich scenach, jak i w kameralnych lokalach.

Zespół Cochise powstał w 2004 roku w Białymstoku. Muzykę, którą gra, można określić jako oryginalne połączenie rocka, grunge'u i metalu. Cochise ma na swoim koncie 7 płyt,wydanych przez wytwórnie Metal Mind i Mystic Production. Zespół aktywnie koncertuje, zagrał do tego czasu ponad czterysta klubowych koncertów w Polsce, Belgii, Anglii, Niemczech i Czechach. Cochise wystąpił również na licznych koncertach plenerowych, zlotach motocyklowych i przede wszystkim festiwalach, takich jak: Przystanek Woodstock, Seven Festival, Cieszanów Rock Festiwal, Świebodzice Rock Festival, Festiwal Rockowisko Hajnówka, Wake Up & Live Sulęcin, Igrzyska Rockowe Opole, Rock Blue Festiwal, Summer Fall Festiwal, Przystanek Żory, Książ Rock Zone Festiwal, Strzyżów in Rock, Ostrava v Plamenech czy Impact Festival (przed Black Sabbath). W 2019 roku Cochise zagrał w Krakowie jako support amerykańskiej grupy Godsmack, a w czerwcu 2022 roku supportował brytyjską formację BUSH.

Dziennikarze miesięcznika „Teraz Rock” umieścili album „Swans and Lions” w dziesiątce najlepszych płyt rockowych 2018 roku w Polsce, obok takich zespołów jak Riverside czy Behemoth. Obecnie zespół promuje swój ostatni album „The World Upisde Down” i pracuje na nad kolejnym wydawnictwem, którego premierą zaplanowano na wiosnę 2024 roku.

Toruń. Koncert Coochise w Hard Rock Pubie Pamela

Formacja zagra w składzie:

Paweł Małaszyński (vocal)

Wojtek Napora (gitara)

Radek Jasiński (bas)

Grzesiek Hiero (perkusja)

Wydarzenie jest biletowane. Dostępne są kolekcjonerskie wejściówki na koncert Cochise. Przedsprzedaż (do 28.01.2024) w cenie 40 zł. W dniu koncertu (29.01.2024) - 50 zł. Początek koncertu o godzinie 19:00.

Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy [email protected] i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana. Więcej informacji na stronie wydarzenia.