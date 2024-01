To jedna z najważniejszych imprez w roku! Mistrzowie przyjadą do Torunia

Recenzja książki "Rose. Legenda żużla"

Daniel Ludwiński nie porzucił swojego stylu, który możemy kojarzyć z książki "Od dirt-tracku do Motoareny. Opowieść o toruńskim żużlu". Autor postanowił, że książka "Rose. Legenda żużla" będzie przede wszystkim oparta o opowieści tych, którzy legendę toruńskiego i nie tylko speedwaya znali najlepiej. Od pierwszych kartek nowego dzieła znanego dziennikarza i pasjonata dyscypliny możemy sobie przypomnieć (lub też odkryć), że Ludwiński jest przewodnikiem. Dlaczego? Przez skrupulatne opisy budynków i miejsc, które kojarzą nasi dziadkowie, czy ojcowie. Dowiadujemy się, jaki był Toruń w trudnych czasach wojennych i tuż po. Z dużą dozą prawdopodobieństwa autor opowiadał te historie również tym, których oprowadza po grodzie Kopernika. Na samym początku książki zahaczamy rzecz jasna o rok 1933, kiedy narodził się Rose. Dla wielu ciekawym będzie opis Rudaku, który wtedy nie był częścią Torunia.

Marian Rose jest oczywiście głównym bohaterem książki i to jemu poświęcone są opowieści jego kolegów z toru, z pracy, najbliższej rodziny i innych. Żużel jest jednak kroplą w morzu historii, którą serwuje nam Daniel Ludwiński. Wraz z legendarnym zawodnikiem poznajemy dawny świat żużla i widzimy, jak Toruń zyskiwał na znaczeniu na przestrzeni lat. To lektura, która powinna fascynować wszystkich tych, którzy mają gród Kopernika w sercu. Z pewnością pojawi się uśmiech, gdy przypomną sobie chwile, spędzone w przywołanych lokalach.

Autor przeplata historie, związane z ważnymi dla Mariana Rosego zawodami, z wyżej wspominanymi wątkami ściśle związanymi z życiem dawnego Torunia. Jeżeli do czegoś naprawdę można się przyczepić, to mnogość opisów i specjalistyczne wzmianki, które momentami mogą czytelnika przytłoczyć. Rzuca się to w oczy szczególnie w rozdziale "W drogę studebakerem". Później śledzimy rozwój Rosego jako zawodnika i co dla autora ważniejsze - jako człowieka.

Dla torunian książka "Rose. Legenda żużla" to - zaryzykujemy - lektura obowiązkowa. To nie jest książka o żużlu. Autor po raz kolejny częściowo zrezygnował z liczb i statystyk (zarezerwował dla nich samą końcówkę), a postawił na ludzi. To ich opowieści, zakulisowe ciekawostki, dowcipne wzmianki i ujawnione sekrety Rosego są siłą nowej książki Daniela Ludwińskiego. Autor jest na drugim planie, a prym wiodą jego rozmówcy. Nie zabrakło rzecz jasna omówienia śmiertelnego wypadku, który wydarzył się na torze w Rzeszowie. Cytatów m.in. z legendarnego trenera Jana Ząbika nie będziemy tutaj przytaczać, ale na długo zostają one w głowach czytelnika.

Jeden z kolegów, z którymi regularnie jeździmy na żużel spytał mnie, czy książka o Rosem jest dla kogoś spoza Torunia. Zdecydowanie tak, bo pojawią się w niej legendarni zawodnicy, na co dzień nie związani z toruńskim Apatorem. Opisy zawodów, w których z powodzeniem lub nie uczestniczył Marian Rose będą gratką zarówno dla starszych, jak i młodszych kibiców. Ci ostatni zdziwią się, do jakich absurdów mogło dochodzić w zawodach rangi międzynarodowej. Czy mistrzowie naprawdę musieli zarabiać dzięki pracy etatowej? Pozostaje zaprosić do lektury, bo warto wyruszyć w tę podróż - nawet niekoniecznie studebakerem.

Książkę "Rose. Legenda żużla" można kupić na stronie Wydawnictwa UMK oraz w toruńskiej Księgarni Centrum.

