Dramatyczne słowa Jurka Owsiaka. "Jeśli dożyję jutra"

- Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji:- Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka?- Tak.- Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden.I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło - czytamy.