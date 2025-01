Danuta Martyniuk uderza w Owsiaka?! "Milioner w czerwonych spodniach"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od wielu lat. Akcja jednoczy większość Polaków w bardzo słusznej sprawie. Niestety nie każdemu się podoba. Jerzy Owsiak poinformował niedawno swoich fanów w mediach społecznościowych, że otrzymuje hejt oraz groźby. Sprawa przez odpowiednie służby została potraktowana poważnie i wszczęte zostały odpowiednie czynności.

Jeszcze kilka lat temu WOŚP co roku jednoczyła wszystkich Polaków, niezależnie od upodobań politycznych. Po nastaniu "dobrej zmiany", rządzący z nie do końca zrozumiałych powodów, odwrócili się od akcji Jerzego Owsiaka. W programach nadawanych w TVP zdarzały się przypadki "wymazywania" charakterystycznych serduszek.

Po kolejnej zmianie władzy, byłe gwiazdy mediów publicznych znaleźli swoje miejsce w TV Republika, gdzie w tym roku odbyła się akcja "nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Twarzą Republiki jest m.in. Danuta Holecka, która jeszcze kilka lat temu "wierzyła w Owsiaka". Z kolei w 2013 roku, w programie "Minęła 20", wprost przyznała, że sprzęt WOŚP uratował życie jej dziecka.

26 stycznia odbył się kolejny finał, a orkiestra zagrała już 33. raz! Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Hasło imprezy to "Gramy na zdrowie"! Do akcji włączyło się również wielu znanych Polaków, w tym m.in. Robert Makłowicz czy Anna Dymna.

Kilka godzin po finale o wymowny komentarz pokusiła się Danuta Martyniuk. Patrząc na udostępniony przez nią wpis, można stwierdzić, że nie jest fanką Jerzego Owsiaka i raczej nie nosi z dumą czerwonego serduszka. Żona króla disco polo, który swój medialny renesans zawdzięcza m.in. byłemu prezesowi TVP, Jackowi Kurskiemu, udostępniła wpis ze strony "Ocalić życie".

Wspomniano w nim postać Marka Kotańskiego, założyciela m.in. Monaru i Markotu, który pomagał osobom zmagającym się z uzależnieniami. We wpisie nawiązano do "milionera w czerwonych spodniach".

Marek Kotański - pomagał biednym i uzależnionym, bezdomnym i narkomanom nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Był przeciwieństwem milionera.....w czerwonych spodniach. Żył skromnie, odszedł w wieku 60 lat zostawiając po sobie niewielkie mieszkanie... Wielki człowiek, o którym tak wielu młodych dziś nie pamięta, a to WZÓR godny naśladowania! (...) Nie robił z siebie ''celebryty'' - można przeczytać we wpisie.