Anna Dymna ma 73 lata, ale co z tego? Kwestowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pieniądze na cele charytatywne zbiera przez okrągły rok, ale pod koniec stycznia odbywa się finał akcji WOŚP, a Polacy robią, co mogą, aby pobity został coroczny rekord zebranych środków.

26 stycznia 2025 r. odbył się kolejny finał, a orkiestra zagrała już 33. raz! Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Hasło imprezy to "Gramy na zdrowie"!

Jak zwykle zaangażowali się w nią i zwykli ludzie, i ci najbardziej znani. Wśród kwestujących na ulicach Krakowa można było spotkać samą Annę Dymną! Wrzucić pieniądze do jej puszki to sama przyjemność, szczególnie dla fanów aktorki.

Anna Dymna po raz kolejny zaangażowała się w akcję Jurka Owsiaka. Jak zwykle kwestowała w okolicy Sukiennic, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Krakowie.

Czerpię tak akumulatory już 33 lata. To są najpiękniejsze chwile, jakie można przeżyć, bo człowiek wie, po co żyje, i wie, że świat jest dobry. I ja to wiem już na 100 procent, że jasności jest więcej niż ciemności - mówiła dziennikarzom w dniu 33. finału WOŚP.