Trwa 33. Finał WOŚP. Jerzy Owsiak zaapelował do Polaków. Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy?

Trwa 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach miast kwestuje 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych). Każdy zbierający ma na sobie, obowiązkowo, identyfikator z hologramem, a skarbonki są zaplombowane. Darczyńcy otrzymują, jak co roku, naklejki z serduszkiem. Ulice pełne były w niedzielę przechodniów z czerwonymi naklejkami na kurtkach, torebkach i czapkach.

Równolegle z tradycyjnymi kwestami trwają internetowe zbiórki, m.in. do e-skarbonek, przez stronę zrzutka.pl oraz m.in. sms-y. W serwisie Allegro internauci mogą brać udział w niespełna 100 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasilili konto Finału.

33. Finał WOŚP. Ten sprzęt trafi dla szpitali

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja zebrała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Za pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii.

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

Finał WOŚP w Nowym Sączu