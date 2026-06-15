Śledczy znajdą więcej płodów? Magdalena H. wcześniej mieszkała w domu matki

Operator koparki odkrył 32 ludzkie płody i odpady medyczne na działce pod Rzeszowem, ujawniając przerażającą tajemnicę.

Zatrzymana Magdalena H., była patomorfolog, usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok, tłumacząc swoje działania badaniami naukowymi.

Czy to odosobniony przypadek? Sprawdź, gdzie jeszcze śledczy szukają dowodów i jakie konsekwencje czekają lekarkę.

Potwornego odkrycia na działce pod domem dokonał kilka dni temu operator koparki, rozkopując ziemię pod fundamenty altanki. Na łyżce najpierw pojawiły się jakieś szkiełka (były to szkła diagnostyczne używane w laboratoriach) oraz uwalane ziemią papierzyska - jak się później okazało, dokumentacja medyczna. Kiedy z kolejną porcją ziemi na powierzchni ukazały się szczątki ludzkiego płodu, z nielegalnego śmietniska miejsce to stało się świadkiem poważnego przestępstwa.

32 ludzkie płody na działce pod domem. Magdalena H. zatrzymana

W Lutoryżu pojawiły się służby, a śledczy szybko zainteresowali się poprzednią właścicielką posesji, którą ta sprzedała w lutym 2025 roku. Magdalena H., doświadczona patomorfolog i była biegła sądowa, została zatrzymana i w sobotę trafiła do prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Nie bez przygód - jej przesłuchanie odbyło się z kilkugodzinnym opóźnieniem, gdyż źle się poczuła i trafiła na badania do szpitala. Potem okazało się, że nie wzięła leków, które stale przyjmuje. W dobrej formie odpowiadała na pytania, co na jej działce robiły 32 [stan na sobotę 13 czerwca - przyp. red.] ludzkie płody. Nieoficjalnie wiadomo, że lekarka tłumaczyła się, że w czasie pandemii COVID-19 zabierała je ze szpitala, żeby w domu prowadzić na nich badania naukowe.

- W dniu 13 czerwca 2026 roku podejrzanej ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Magdalena H. nie zajęła stanowiska co do kwestii przyznania się do zarzucanych jej czynów, wskazując, że złoży stosowne oświadczenie po ustanowieniu obrońcy z wyboru - opowiada prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Wśród zarzutów znalazły się m.in. zbezczeszczenie zwłok oraz nieodpowiednie postępowanie z odpadami. - Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich.

Wcześniej patomorfolożka mieszkała w dwóch innych miejscach

Sama je zakopywała, robiąc w ziemi dziury o głębokości nawet 160 centymetrów. Pies szkolony w odszukiwaniu ludzkich zwłok oraz specjalista pracujący z georadarem orzekli, że na działce i na działkach sąsiednich nie ma już podejrzanych rzeczy. Nie znaczy to wcale, że Magdalena H. nie mogła działać w innych lokalizacjach. Zanim sprowadziła się do Lutoryża, mieszkała w dużym, ładnym domu na peryferiach Rzeszowa. Pobudowała go jej mama, jakieś 25 lat temu.

- Mieszkała tu z dzieckiem. Normalna kobieta, rozmowna, towarzyska - wspomina ją sąsiad, ale potem dodaje z namysłem: - Miała taki epizod kilka lat temu, że nie wychodziła z domu, do nikogo się nie odzywała. Oficjalnie śledczy nie biorą pod uwagę, że na działce pod rzeszowskim domem może coś być. - To była spora działka, na końcu ulicy - mówi nasz rozmówca.

Sprzedała nieruchomość i przeprowadziła się do Lutoryża. A potem, w lutym 2025 roku zamieszkała u mamy. W szeregowcu położonym w starej, willowej dzielnicy Rzeszowa. Tam także jest działka pod domem. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia, nie była dotychczas karana.

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Potworne znalezisko w Lutoryżu