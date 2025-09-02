Były doradca Trumpa uległ strasznemu wypadkowi! Teraz dostanie najwyższe odznaczenie!

Donald Trump ogłosił, że uhonoruje Rudy'ego Giulianiego Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA.

Decyzja Trumpa zbiegła się w czasie z poważnym wypadkiem samochodowym Giulianiego, w wyniku którego trafił do szpitala ze złamanymi kręgami.

Giuliani, znany z roli burmistrza Nowego Jorku podczas ataków 11 września, później stał się obiektem kontrowersji i ogłosił bankructwo.

Jakie są kulisy tej decyzji i czy kontrowersje wokół Giulianiego wpłyną na ceremonię wręczenia medalu?

"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki z przyjemnością ogłaszam, że Rudy Giuliani, najwybitniejszy burmistrz w historii Nowego Jorku i równie wielki amerykański patriota, otrzyma PREZYDENCKI MEDAL WOLNOŚCI, najwyższe cywilne odznaczenie w naszym kraju"- napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że wkrótce ogłosi dokładną datę i miejsce ceremonii wręczenia najwyższego cywilnego odznaczenia państwowego. Trump swoją decyzję przekazał w poniedziałek, 1 września, zaledwie dzień po tym, jak 81-letni Giuliani miał bardzo poważny wypadek.

Trump wręczy order byłemu doradcy. Ten uległ ciężkiemu wypadkowi

W niedzielę bowiem Giuliani trafił do szpitala po ciężkim wypadku samochodowym, do jakiego doszło w New Hampshire. Były burmistrz i prawnik Trumpa doznał złamania kręgów i innych urazów. Na razie wciąż jest hospitalizowany, o aktualnym stanie jego zdrowia nie ma zbyt wielu informacji. PAP przypomina, że Giuliani znany był głównie jako burmistrz największej amerykańskiej metropolii w czasie ataków 11 września 2001 r., a za swoją postawę został uhonorowany tytułem Człowieka Roku przez tygodnik "Time" oraz otrzymał z rąk królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.

Rudy Giuliani - człowiek roku, a potem bankrut

W późniejszych latach starał się o nominację Republikanów w wyborach prezydenckich, a podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem. W tej roli zasłynął jako jeden z głównych zwolenników teorii o oszustwach wyborczych w 2020 roku. Przysporzyło mu to wiele krytyki w środowisku zawodowym, włącznie z zakazem wykonywania zawodu prawnika, a także naraziło na kłopoty finansowe w związku z szeregiem wytoczonych mu procesów. Z tego powodu w 2023 r. oficjalnie ogłosił bankructwo. Jest zadłużony na ponad 150 mln dolarów.