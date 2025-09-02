Były doradca Trumpa uległ strasznemu wypadkowi! Teraz dostanie najwyższe odznaczenie!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-09-02 12:52

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w najbliższym czasie wręczy najważniejsze amerykańskie odznaczenie swojemu byłemu doradcy, a także byłemu burmistrzowi Nowego Jorku, Rudy'emu Giulianiemu. Ten zaledwie parę dni wcześniej miał bardzo poważny wypadek samochodowy. W jakim jest stanie?

Trump wręczy najważniejsze odznaczenie byłemu doradcy. Ten w niedzielę uległ strasznemu wypadkowi

i

Autor: AP Photo/Carolyn Kaster/ East News
  • Donald Trump ogłosił, że uhonoruje Rudy'ego Giulianiego Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA.
  • Decyzja Trumpa zbiegła się w czasie z poważnym wypadkiem samochodowym Giulianiego, w wyniku którego trafił do szpitala ze złamanymi kręgami.
  • Giuliani, znany z roli burmistrza Nowego Jorku podczas ataków 11 września, później stał się obiektem kontrowersji i ogłosił bankructwo.
  • Jakie są kulisy tej decyzji i czy kontrowersje wokół Giulianiego wpłyną na ceremonię wręczenia medalu?

"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki z przyjemnością ogłaszam, że Rudy Giuliani, najwybitniejszy burmistrz w historii Nowego Jorku i równie wielki amerykański patriota, otrzyma PREZYDENCKI MEDAL WOLNOŚCI, najwyższe cywilne odznaczenie w naszym kraju"- napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że wkrótce ogłosi dokładną datę i miejsce ceremonii wręczenia najwyższego cywilnego odznaczenia państwowego. Trump swoją decyzję przekazał w poniedziałek, 1 września, zaledwie dzień po tym, jak 81-letni Giuliani miał bardzo poważny wypadek. 

Trump wręczy order byłemu doradcy. Ten uległ ciężkiemu wypadkowi

W niedzielę bowiem Giuliani trafił do szpitala po ciężkim wypadku samochodowym, do jakiego doszło w New Hampshire. Były burmistrz i prawnik Trumpa doznał złamania kręgów i innych urazów. Na razie wciąż jest hospitalizowany, o aktualnym stanie jego zdrowia nie ma zbyt wielu informacji. PAP przypomina, że Giuliani znany był głównie jako burmistrz największej amerykańskiej metropolii w czasie ataków 11 września 2001 r., a za swoją postawę został uhonorowany tytułem Człowieka Roku przez tygodnik "Time" oraz otrzymał z rąk królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.

Rudy Giuliani - człowiek roku, a potem bankrut

W późniejszych latach starał się o nominację Republikanów w wyborach prezydenckich, a podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem. W tej roli zasłynął jako jeden z głównych zwolenników teorii o oszustwach wyborczych w 2020 roku. Przysporzyło mu to wiele krytyki w środowisku zawodowym, włącznie z zakazem wykonywania zawodu prawnika, a także naraziło na kłopoty finansowe w związku z szeregiem wytoczonych mu procesów. Z tego powodu w 2023 r. oficjalnie ogłosił bankructwo. Jest zadłużony na ponad 150 mln dolarów.

Donald Trump ma kłopoty ze zdrowiem. Nowe zdjęcia wywołały niepokój
16 zdjęć
Polacy WŚCIEKLI na Trumpa! OSZALAŁ! Ściska się ze ZBRODNIARZEM! PUTINA trzeba traktować z BUTA! - Komentery
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
WYPADEK
RUDY GIULIANI