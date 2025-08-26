Trump kazał malować mur graniczny na czarno. "Żeby parzył imigrantów". Absurd?!

Trump każe malować mur graniczny na czarno

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem poinformowała kilka dni temu, że ​​cały mur na granicy USA z Meksykiem zostanie pomalowany na czarno, aby bardziej się nagrzewał i by trudniej było go pokonać. "Pomysłodawcą jest prezydent Donald Trump" - powiedziała. I dodała: "On rozumie, że w tak wysokich temperaturach, gdy coś zostanie pomalowane na czarno, będzie jeszcze bardziej gorące i wspinaczka będzie jeszcze trudniejsza". Dodatkowo czarna farba ma "zapobiec rdzewieniu muru". To nie koniec. Trump w najbliższym czasie zamierza również wydać 46 mln dolarów na dalszą budowę muru. Według Noem każdego dnia powstaje około kilometra muru - podaje BBC.

Prasa: "W niczym to nie przeszkodzi imigrantom"

Prasa nie zostawiła na pomyśle Trumpa suchej nitki. "Absolutnie mija się z celem malowanie czarną farbą muru granicznego". Meksykański dziennik "Milenio" zwraca uwagę, że "na odcinkach granicy meksykańsko-amerykańskiej między miejscowościami Sasabe, Sonorą i Arizoną nie ma w ogóle żadnego muru granicznego, który można by pomalować". "Milenio" sugeruje, że tak naprawdę pomalowanie muru na czarno ma na celu "stworzenie w społeczeństwie USA poczucia zagrożenia i uzasadnienie zaplanowanego wydatku rzędu 46 miliardów dolarów na budowę muru granicznego. Warstwa czarnej farby na murze w niczym natomiast nie przeszkodzi imigrantom" - można przeczytać.

Meksykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego na krótko przed komunikatem w sprawie decyzji dotyczącej malowania czarną farbą muru granicznego podało, że 1,6 miliona migrantów, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów opuściło już granice USA w ciągu pierwszych miesięcy po ponownym objęciu stanowiska przez Trumpa - przytacza PAP.