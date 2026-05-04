Paulina Gałązka zawdzięcza diagnozę znanemu raperowi. Jej życie zmieniło się o 200 proc.

Paulina Gałązka i jej wyznanie w "Tańcu z gwiazdami"

Zbliża się wielki finał popularnego show "Taniec z gwiazdami". Wyjątkowo, jak podaje Eska, aż cztery duety staną do walki o Kryształową Kulę. Szansę na główną wygraną ma między innymi Paulina Gałązka. Odtwórczyni roli Emi w produkcji "Dziewczyny z Dubaju" postanowiła otworzyć się przed widzami na temat swojej prywatności. Okazało się, że artystka funkcjonuje w spektrum autyzmu.

"Nie podejrzewałam, że będę w półfinale w tym programie. Moja historia z tobą jest dowodem na to, że nie ma niezdolnych uczniów potrzebny tylko jest dobry nauczyciel, bo ja jako osoba w spektrum autyzmu uczę się po swojemu. (…) Potrzebuję więcej czasu niż inni, nie od razu wszystko załapuję. Ogarnięcie takich rzeczy, które są nudne też jest bardzo trudne dla mnie, czyli sprawy urzędowe, bo nie jestem w stanie wypełnić tych formularzy, no i wtedy często jest tak, że ktoś traci cierpliwość" - powiedziała w materiale ENG.

Aktorka w wywiadzie dla Eski zdradziła kulisy swojej diagnozy. Do poddania się specjalistycznym badaniom zainspirowały ją słowa rapera Maty. W lutym 2024 roku artysta wyznał publicznie, że jest w spektrum autyzmu, nazywając ten stan swoją "supermocą". Gałązka dostrzegła w jego relacji wiele wspólnych mianowników ze swoim życiem, co ostatecznie zmotywowało ją do szukania profesjonalnej pomocy.

Rola Maty w diagnozie Pauliny Gałązki

W rozmowie z dziennikarzem Eski gwiazda wyjawiła proces, który doprowadził ją do gabinetu specjalisty. Przyznała, że wyznanie Maty, artysty którego bardzo ceni, było dla niej kluczowym impulsem. Odnalezienie własnych problemów w jego słowach zmotywowało ją do podjęcia kroków, które – jak sama przyznaje – całkowicie odmieniły jej funkcjonowanie na co dzień.

"Poszłam na diagnozę, bo zobaczyłam, że raper, którego bardzo lubię i którego twórczość jest mi bliska, czyli Mata, powiedział o tym, że jest w spektrum. Jego trudności, o których opowiadał i to, że się z nimi utożsamiałam, zainspirowało mnie do pójścia na diagnozę, a diagnoza polepszyła moje życie o 200% i właśnie dzięki diagnozie nauczyłam się akceptować siebie, rozumieć siebie, a także komunikować innym moje potrzeby" - powiedziała reporterowi serwisu ESKA.pl.

Tzg Paulina Gałązka, Michał Bartkiewicz