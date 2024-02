Nowa fucha Moniki Richardson! To już oficjalnie potwierdzone. Nie jest to TVP!

Serial "Ranczo" emitowany był w TVP w latach 2006 - 2009 i 2011 - 2016. Przez hit telewizji publicznej przewinęła się cała plejada najlepszych polskich aktorów, m.in.: Paweł Królikowski, Cezary Żak, Marta Lipińska, Ilona Ostrowska, Jacek Kawalec Franciszek Pieczka, Artur Barciś, Piotr Pręgowski czy Leon Niemczyk. Część z nich już nie żyje. Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku, a Franiczek Pieczka ponad dwa lata później. Jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii serialu "Ranczo" odszedł natomiast Leon Niemczyk (w 2006 roku). Co jakiś czas pojawiają się plotki o tym, że serial wróci na antenę, ale obecnie raczej nie wydaje się to zbyt prawdopodobne. Być może za to pojawi się "Ranczo" w formie... książkowej. Tego domagają się fani w specjalnym piśmie wysłanym do TVP. W oczekiwaniu na decyzję weź udział w naszym quizie. Dopasuj aktora do postaci i rozwiąż Quiz Ranczo. Kto grał postacie takie jak: Kusy, Japycz, Czerepach, Michałowa, Solejukowa, Pietrek?

Rozwiąż Quiz Ranczo. Kusy, Japycz, Czerepach, Michałowa, Solejukowa... Dopasuj aktora do postaci. Pod quizem znajduje się galeria Tak zmienili się aktorzy serialu "Ranczo"

Quiz Ranczo. Kusy, Japycz, Czerepach, Michałowa, Solejukowa, Pietrek. Dopasuj aktora do postaci Pytanie 1 z 16 Na początek banał. Role wójta i proboszcza grał: Artur Barciś Franciszek Pieczka Cezary Żak Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.