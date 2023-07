Niewiarygodne, co musi robić Piotr Cyrwus, aby mieć za co żyć! Aktor ledwo wiąże koniec z końcem?!

Piotr Cyrwus to jeden z najpopularniejszych aktorów komediowych w naszym kraju. Ogólnopolską popularność przyniosła mu rola taksówkarza Ryśka w serialu "Klan". Poza tym, aktualnie możemy podziwiać go w takich produkcjach jak: "Barwy Szczęścia" czy "Na Wspólnej". Dodatkowo gra również na deskach teatru. Teraz, zdecydował się opowiedzieć o swoich zarobkach. Jak się okazuje, nie jest tak kolorowo, jak można było się spodziewać. Poznajcie szczegóły!

Piotr Cyrwus szczerze o zarobkach. "Nie da się żyć z jednej roli przez całe życie"

Piotr Cyrwus w rozmowie z portalem "Świat Seriali" zdecydował się opowiedzieć o kulisach zarobków aktorów. Przyznał, że aby mieć za co żyć, musi grać w kilku serialach jednocześnie.

- Polska to mały kraj i nie da się żyć z jednej roli przez całe życie. Trzeba jeszcze coś robić, ale jak się pracuje w jednym serialu kilkanaście lat, to nie jest łatwo. […] Od czterech lat nie jestem związany etatem z żadnym teatrem. Dzięki temu od czasu do czasu gram w popularnych serialach, żeby było co do garnka włożyć - wyznał.

Zobacz poniższą galerię: Tak się zmieniał Piotr Cyrwus

Piotr Cyrwus i jego żona o swoim małżeństwie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.