Gwiazdy wspominają swój pierwszy pocałunek. Ada Fijał zrobiła to na cmentarzu, a Katarzyna Skrzynecka... Będziecie w szoku!

Pierwszy pocałunek często bywa nieudany lub skradziony podstępem, a okoliczności, w jakich ma miejsce, nie zawsze są komfortowe, ale za to najbardziej zapada w pamięć. Walentynki to doskonały pretekst, by razem z gwiazdami powspominać pierwsze buziaki. Kto całował się na cmentarzu, a kto czekał aż do czasów licealnych? Sprawdźcie nasz ekskluzywny materiał.