To już oficjalne! Dawid Kwiatkowski jurorem w muzycznym show Polsatu

Dawid Kwiatkowski w jury "Must be the music. Tylko muzyka"

Dawid Kwiatkowski radosne wieści przekazał ze sceny podczas koncertu "Przebój lata Radia ZET i Polsatu". Jednocześnie na Instagramie artysty pojawiło się nagranie sprzed 12 lat, kiedy to jako początkujący wokalista dostał się na przesłuchania do "Must be the music" Wtedy nie powiodło mu się najlepiej, teraz zasiądzie przed sceną i sam będzie oceniał uczestników.

cześć! jestem nowym jurorem powracającego formatu MUST BE THE MUSIC.że co?do zobaczenia!

- czytamy w poście.

Informacje o tym, że Polsat planuje wznowić hitowe przed laty show, docierały don nas już wiosną. Potem rozeszły się plotki o tym, że Dawid może zasiąść w fotelu jurora. Teraz piosenkarz oficjalnie to potwierdził. Ten wybór nie powinien nikogo raczej dziwić - mimo młodego wieku Kwiatkowski ma ogromne doświadczenie zarówno sceniczne, jak i telewizyjne - sześciokrotnie był trenerem w "The Voice Kids" w TVP2, jego uczestnicy dwukrotnie zdobyli tytuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce. Jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia.

Kariera Dawida Kwiatkowskiego

Jego kariera to przykład, jak dzięki talentowi, ciężkiej pracy i zaangażowaniu można osiągnąć sukces w branży muzycznej. Zaczynał w sieci, gdzie publikował swoje covery znanych utworów. Jego naturalny talent i charyzma szybko przyciągnęły uwagę młodzieży oraz mediów. Dawid Kwiatkowski z biegiem lat udowodnił, że jest artystą wszechstronnym i ciągle się rozwija. Jego muzyka ewoluowała, stając się bardziej dojrzała i zróżnicowana. W tekstach jego piosenek pojawiały się głębsze refleksje nad miłością, życiem i osobistymi doświadczeniami. Artysta jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym, utrzymując bliski kontakt z fanami.

Zobacz też: Zdumiewające, co zrobił Dawid Kwiatkowski jednej ze swoich fanek. Szok! To zostanie z nią na zawsze

"Must be the music. Tylko muzyka" po latach wraca na antenę Polsatu

"Must Be the Music. Tylko Muzyka" emitowany był na antenie telewizji Polsat od marca 2011 do listopada 2016 roku. Uczestnicy programu – zarówno soliści, jak i zespoły – rywalizowali o uznanie jury oraz widzów, prezentując swoje umiejętności muzyczne na scenie. Program był otwarty dla artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, co sprawiło, że na scenie można było zobaczyć zarówno pop, rock, jak i muzykę ludową, jazz czy hip-hop. Show wylansowalo takie gwiazdy jak LemOn, Enej, Red Lips czy zespół Piękni i młodzi. W jury poza niezapomniana Korą zasiadali: Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba, Łozo, Piotr Rogucki i Tymon Tymański.

Dawid Kwiatkowski ujawnił prawdę o życiu prywatnym. "Jesteś moim domem" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.