To już pewne! Sebastian Karpiel- Bułecka dołączył do muzycznego programu Polsatu

"Must Be The Music" wraca na antenę Polsatu

Podczas majowego Polsat Hit Festiwal Edward Miszczak poinformował o powrocie lubianego programu. "Na wiosnę przyszłego roku wraca 'Must Be The Music'. Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - mówił Miszczak.

"Must Be The Music" był jednym z flagowych programów stacji. Emitowany był od 2011 do 2018 roku. Muzyczne show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze.

To właśnie w tym programie swoja karierę zaczął Enej. Zespół zwyciężył w premierowym sezonie "Must Be The Music". W 2011 roku zobaczyli reklamę zachęcającą do udziału w castingu. Z lekkimi obawami postanowili spróbować swoich sił. Ryzyko zdecydowanie się opłaciło.

"Must Be The Music": Znamy nowego jurora!

Przed twórcami nowej edycji stoi więc spore wyzwanie. Coraz więcej emocji budzi skład nowego jury. Nie ma już z nami Kory, Elżbieta Zapendowska odsunęła się w cień. Czas więc na nowe twarze. Kilka dni temu poznaliśmy pierwszego z jurorów - Dawida Kwiatkowskiego.

Ten wybór nie powinien nikogo raczej dziwić - mimo młodego wieku Kwiatkowski ma ogromne doświadczenie zarówno sceniczne, jak i telewizyjne - sześciokrotnie był trenerem w "The Voice Kids" w TVP2, jego uczestnicy dwukrotnie zdobyli tytuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce.

Właśnie poznaliśmy kolejnego jurora. Został nim Sebastian Karpiel-Bułecka. Muzyk gościł dzisiaj w programie "Halo, tu Polsat", w którym potwierdził te doniesienia. Opowiedział również nieco o swojej roli jako jurora. "Będę szukał oryginalności, muzyki, która mnie zaskakuje. Nie lubię przewidywalności w muzyce. Szukam ludzi, którzy kochają to, co robią, bo to jest ich wielka pasja. Jeżeli coś jest wykalkulowane, to nie ma w tym prawdy" - stwierdził.

Nieoficjalnie mówi się, że w jury "Must Be The Music" zasiądzie również Natalia Szroeder.

