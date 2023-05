Alicja Majewska: Tajemnicze życie gwiazdy

Alicja Majewska, której sztandarowe piosenki takie jak: „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, czy „Być kobietą” zna i nuci cała Polska to wyjątkowa osobowość telewizyjna. Z wykształcenia jest pedagogiem, ale od debiutu w 1968 na IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze niemal nie schodzi ze sceny. Po drodze była wokalistką zespołu Partita oraz gwiazdą w warszawskim Teatrze na Targówku. Sławę i uznanie publiczności zyskała jednak jako solistka, uświetniając swoim talentem wiele festiwali i wydarzeń medialnych. Była także jurorką w programie „The Voice Senior”. Artystka ma na swoim koncie kilkanaście płyt, a obecnie promuje krążek, pt. „Piosenki Korcza i Andrusa”. Jej znakiem rozpoznawczym oprócz wyjątkowego głosu jest szeroki uśmiech, którym obdziela wszystkie spotkane na swej drodze osoby, a figury mogłaby pozazdrościć Alicji Majewskiej niejedna młodsza koleżanka. - Nic nie robię. Nie gimnastykuję się Dbam o siebie, ale biernie. Chodzę regularnie do kosmetyczki i korzystam z fachowych masaży - zdradza w rozmowie z „Super Expressem” piosenkarka i zapewnia, że nie przejmuje się upływającym czasem, a zdrowie szczęśliwie jej dopisuje. - Mam się doskonale. Choć mój pesel pokazuje coś innego, ja ciągle czuję się na niecałe 40 lat. Szczęśliwie na zdrowie nie narzekam. Kiedy się budzę rano, nic mnie nie boli i nie strzyka. Mimo że czas upływa szybko, starość wciąż wydaje mi się bardzo odległa, wręcz abstrakcyjna - podkreśla jubilatka, która 30 maja obchodzi 75 urodziny. Choć gwiazda wydaje się być bardzo otwarta jej życie osobiste jest bardzo tajemnicze. W latach 1972–1984 była trzecią żoną dziennikarza i konferansjera Janusza Budzyńskiego (†57 l.). On zaś był jej pierwszym i jedynym mężem. Para rozwiodła się, ale pozostała w przyjacielskich relacjach, do tego stopnia, że kiedy Budzyński ciężko chorował Alicja opiekowała się nim do samego końca. Po rozwodzie wokalistka nigdy nie potwierdziła, że jest w związku, a niemal jedynym mężczyzną widywanym u jej boku od lat jest wybitny kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz. Wielokrotnie są postrzegani nie tylko jako para na scenie, ale i w życiu. Niektórzy uważają ich nawet za małżeństwo, przez co nie raz byli w zabawnej sytuacji. W rzeczywistości łączy ich wyjątkowa przyjaźń, a Korcz jest szczęśliwym mężem aktorki Elżbiety Starosteckiej (80 l.). - Uczepiłam się Włodzimierza Korcza 48 lat temu i dobrze na tym wychodzę - uśmiecha się w rozmowie z nami pani Alicja. - Spotykamy się przy wspólnym stole podczas świąt i przy okazji różnych uroczystości rodzinnych. Kilka lat temu zaśpiewałam na weselu Ani – córki Włodka i Eli, a Włodek za to skomponował i zaśpiewał toast na 50-lecie ślubu mojej siostry i szwagra… Łączy nas piękna przyjaźń, ale ludzie „wiedzą lepiej”. Od lat jesteśmy uznawani za parę, a nawet za małżeństwo. Nie raz nawet nie chce nam się już tego prostować. W związku z tym zdarzają nam się zabawne sytuacje. Niektórzy twierdzą, że widzieli nasze zdjęcia ślubne, bo widzieli mnie na scenie, np. w białej kreacji, a Włodek był w smokingu czy garniturze - opowiadała Alicja Majewska. Przed wokalistką gorący czas koncertowy. Uświetni swoją osobą wiele tegorocznych festiwali i wydarzeń muzycznych.

