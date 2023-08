Alicja Majewska jak Elżbieta Jaworowicz. Co za nogi 75-latki!

Joanna Krupa zdradziła partnera. Przyznała to po latach. "Zdradziłam go, zamiast mu podziękować"

Piosenkarka obrała pozę, której nie powstydziłaby się sama Elżbieta Jaworowicz (77 l.) ze "Sprawy dla reportera". - Próba z zamianą ról? 😉 Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz będą gośćmi specjalnymi Michała Bajora w sopockim koncercie Top Of The Top. Artystyczne trio będą mogli Państwo zobaczyć oraz usłyszeć 24 sierpnia - czytamy na profilu Alicji Majewskiej w mediach społecznościowych.

Więcej szczegółów występu zdradził Michał Bajor. - Drodzy Moi! Wspomniałem ostatnio o moim udziale w TVN-owskim festiwalu Sopot Top Of The Top , a także o moich gościach. Mogę już zdradzić, że zaśpiewam 3 utwory z mojego repertuaru, w tym jedną, z moim gościem, w duecie. A tym gościem będzie wspaniała Alicja Majewska. Drugi specjalny gość to niezastąpiony Włodzimierz Korcz - kompozytor wszystkich trzech piosenek, które wykonam. Cieszy mnie bardzo kolejny występ w magicznej Operze Leśnej, a także jak zawsze, żywiołowa publiczność tych wieczorów. Będzie to zarazem mój pierwszy Sopot z TVN. Przede mną więc wiele emocji, a także prywatnych spotkań ze świetnymi artystami oraz kilkudziesięcioosobową orkiestrą. Do zobaczenia 24 sierpnia. A wcześniej, pewnie jeszcze wrócę do Państwa, z ciekawostkami na temat mojego występu. Pozdrawiam. M.Ps. Na zdjęciu na którymś z festiwali Alicja, Włodzimierz i ja. Trochę melancholijni? Pewnie to próba, a my zasłuchaliśmy się w klimatyczną piosenkę… - czytamy.

Przypomnijmy, że Top of the Top Sopot Festival 2023 już od 21 do 24 sierpnia na antenie TVN.