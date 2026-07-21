Tragedia na zaporze w Solinie. "Ciało mężczyzny zostało wydobyte z jeziora"

Mężczyzna skoczył nocą z zapory w Solinie. Nie żyje

Bieszczadzkie WOPR przekazało dramatyczne wieści prosto z zapory na Jeziorze Solińskim w Bieszczadach. W nocy do tamtejszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skoczył z korony tej zapory prosto do wody. O sprawie ratownicy dowiedzieli się w nocy z poniedziałku na wtorek, o godz. 3:35 od miejscowej policji.

Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratunkową, w której udział brały dwie lokalne jednostki WOPR. W działaniach uczestniczyli również policjanci i strażacy.

Służbom udało się zlokalizować miejsce, w którym prawdopodobnie znajdował się mężczyzna za pomocą sonaru.

Niestety, po południu, we wtorek, 21 lipca napłynęły tragiczne wieści. W związku z wyłowieniem ciała mężczyzny z jeziora przed godziną 13 zakończono akcję poszukiwawczą.

Okoliczności śmierci mężczyzny będzie teraz badała policja.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym? Ważne telefony zaufania

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, doświadczające załamania nerwowego lub myśli o odebraniu sobie życia, powinny niezwłocznie poszukać wsparcia u wykwalifikowanych ekspertów. Warto skonsultować się z dyżurującymi psychologami, którzy z pełnym zaangażowaniem oferują profesjonalną pomoc w krytycznych sytuacjach

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W momentach, gdy dochodzi do nagłego i bezpośredniego narażenia zdrowia lub życia, niezbędne jest natychmiastowe wybranie bezpłatnego numeru alarmowego 112.

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