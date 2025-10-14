Rasistowski atak w Ostrowi Mazowieckiej! 11-letni Julian kopnięty za kolor skóry

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-14 10:28

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w sprawie rasistowskiego ataku na 11-letniego Juliana A. Ze zgłoszenia wynika, że chłopiec został znieważony i dwukrotnie kopnięty z powodu koloru skóry. Sprawcą miał być przypadkowy mężczyzna, a śledczy ustalają jego tożsamość.

11-letni Julian pobity za kolor skóry

i

Autor: Shutterstock
Bestialski atak na tle rasowym

Do przerażającego zdarzenia doszło 25 września w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lubiejewskiej. Jak wynika z ustaleń, dorosły mężczyzna zaatakował 11-letniego Juliana A., używając wobec niego obelżywych słów, a następnie dwukrotnie go kopnął.

Matka chłopca, Marta A., zgłosiła sprawę na policję tego samego dnia. Z jej relacji wynika, że atakujący kierował się rasistowskimi pobudkami.

"Te obraźliwe słowa wyraźnie wynikały z koloru skóry dziecka i jego przynależności rasowej" - przekazała w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Policja ustaliła, że ojciec Juliana jest Nigeryjczykiem, a matka Polką. Do zdarzenia doszło około godziny 15, gdy Julian przebywał z kolegą na osiedlu bloków mieszkalnych.

20-letni sprawca pobicia i ataku na tle rasistowskim w rękach Policji

Prokuratura wszczyna śledztwo, policja szuka sprawcy

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej niezwłocznie podjęła działania.

"W dniu 7 października 2025 wszczęto śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 25 września 2025 roku w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lubiejewskiej publicznego znieważenia Juliana A. oraz zastosowanie wobec wymienionego pokrzywdzonego przemocy polegającej na dwukrotnym uderzeniu go z powodu jego przynależności rasowej" - informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy dopuszczenia się przestępstw na tle przynależności rasowej wobec 11-letniego chłopca. 

RASISTOWSKI ATAK
DZIECKO