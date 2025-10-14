„Łowcy Cieni” w akcji. Trzech groźnych przestępców zatrzymanych, jeden był ścigany przez Interpol

„Łowcy Cieni” w akcji, trzech groźnych przestępców zatrzymanych, w tym jeden na Mazowszu

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Długołęce na Dolnym Śląsku. Tam w ręce policjantów wpadł Kamil P., poszukiwany od 2024 roku listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Mężczyzna ma do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Jeleniej Górze, gdzie funkcjonariusze CBŚP ujęli 46-letniego Serhii D. Mężczyzna był poszukiwany od 2024 roku na podstawie Czerwonej Noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie przestępstw akcyzowych. Fakt, że mężczyzna był poszukiwany międzynarodowo, świadczy o powadze jego przestępstw.

„Łowcy cieni" w akcji. Specjalna jednostka policji wytropiła dwóch groźnych przestępców w Warszawie i Ząbkach

CBŚP ściga handlarzy narkotyków

Do trzeciego zatrzymania doszło w Józefowie na Mazowszu. Policjanci z CBŚP ujęli 32-letniego Rafała T., poszukiwanego od 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych jednostek penitencjarnych i pozostają do dyspozycji organów ścigania.