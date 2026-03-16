Najlepsze restauracje wegetariańskie w Katowicach - TOP 10 katowickich restauracji wegetariańskich

Najlepsze restauracje wege Katowice - LISTA
Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym wegetarianinem, weganinem, czy po prostu szukasz miejsca, by spróbować pysznych i zdrowych dań roślinnych, wybór odpowiedniej restauracji może być wyzwaniem. Coraz więcej osób docenia kuchnię wegetariańską za jej kreatywność, świeżość i bogactwo smaków, co sprawia, że lokale serwujące dania bez mięsa stają się popularne także wśród mięsożerców. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć najlepsze restauracje wegetariańskie w Katowicach, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością, smakiem i atmosferą.
- Złoty Osioł
- Adres: Mariacka 1, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przepyszne miejsce dla wegan i wegetarian. Można wejść i nie zastanawiać się nad tym które danie jest wege, a które nie. W daniach czuć wieloletnie doświadczenie. Fantastyczne dania na ciepło i gorąco w zimowy dzień. A surówki.. genialne! Nawet buraczki smakowały prześwietnie!! Wybrałam sok, zupę, drugie danie, surówki i kawę 5ciu przemian. Porcje były duże, nie bylam w stanie zjeść wszystkiego. Dania byly tak smaczne że zapomniałam zrobić im zdjęcia, przeszłam od razu do jedzenia Udało mi się uchwycić super atmosferę miejsca."
- FALLA Katowice
- Adres: Plebiscytowa 10, 40-035 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wybitny lokal ze świetną obsługą! Pierwszy raz postanawialiśmy odwiedzić lokal bezmięsny i się nie zawiedliśmy. Nigdy bym nie pomyślał, że można zjeść tak dobre (nie)mięso! Jedzenie (całość wegetariańska, część wegańska): 1. Placek zbója - już dawno nie jadłem tak dobrego placka ziemniaczanego! Gulasz był wybitny i lepszy niż większość mięsnych wersji w innych lokalach! Jeżeli szukasz dobrego placka po węgiersku to polecam ten lokal! Stosunek wielkości porcji do ceny - większe niż oczekiwałem dostać. Ocena 11/10! 2. Ćwierćfunciak burger - gdybym nie wiedział, że to co jadłem nie było mięsem, w życiu bym się nie domyślił! Burger linda mc Cartney to najlepsza imitacja mięsa jaką w życiu jadłem! Reszta burgera oczywiście świeżutka i przepyszna. Stosunek wielkości porcji do ceny - jak najbardziej pozytywny. Ocena 11/10. 3. Kremówka polana sosem malinowym - myślałeś, że dobre kremówki to tylko w Wadowicach? Błąd! Przyjdź, spróbuj a potem zastanów się czy opłaca się jechać do Wadowic! Ocena 10/10 i nie ma co więcej gadać tylko się zajadać. Obsługa: To właśnie obsługa tego lokalu sprawiła, że tak miło zajadało się nam jedzonkiem. Mimo pełnego obłożenia i rezerwacji w praktycznie każdym stoliku udało się znaleźć dla nas miejsce. Pani Natalia (mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia, jeśli tak to przepraszam) znała każdą pozycję w menu z taką dokładnością, że mogłaby o niej napisać książkę! Wyjaśniła nam mięsożercom, że nie zawiedziemy się tym co zobaczymy na talerzu, a nasze kubki smakowe oszaleją na punkcie ich dań, oczywiście, nie kłamała! Jeszcze raz, dziękujemy za to jaką atmosferę tworzy załoga tej restauracji! Lokal: Przytulne miejsce w centrum Katowic, które daje możliwość zjedzenia szybko i ze smakiem. Bardzo subtelne dekoracje nie przytaczają, a ogromne lustro na całej tylnej ścianie sprawia, że lokal optycznie wydaje się 2 razy większy. Jeżeli szukasz dobrego jedzenia w świetnym miejscu z na prawdę miłą obsługą, która chętnie wyjaśni Ci czym jest ten nieznany Ci opis dania to trafiłeś idealnie!"
- Larmo
- Adres: świętego Jacka 1, 40-019 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne miejsce! Już od wejścia czuć świetny klimat – super muzyka, bardzo przyjemna atmosfera. Zupy absolutnie przepyszne , a napój „płynne złoto” to totalny hit – gorąco polecam! Wszystko, co zamówiliśmy, było na najwyższym poziomie. Do tego obsługa niezwykle miła, pomocna i profesjonalna – naprawdę czuć, że zależy im na gościach. Zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których chce się wracać nawet z dalekich zakątków Polski. Polecam każdemu, nie tylko weganom!"
- Heat
- Adres: plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, 40-061 Katowice
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "10 na 10 !! W życiu nie jadłem lepszej kanapki - naprawdę !!! Wszystko ze sobą w smaku zgrało się na 6+ , a pieczywo wypiekane na miejscu z samego rano poprostu mistrzostwo świata! Brawo pani Natalio"
- Okiem i Brzuchem
- Adres: Tadeusza Kościuszki 18, 40-049 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Podczas naszego pobytu w Katowicach odwiedziliśmy Okiem i Brzuchem dwukrotnie, a to dlatego, że pierwsza wizyta w tym lokalu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Spróbowaliśmy sześciu różnych zup (dwa zestawy "testowe" po trzy zupki) i deseru. Za pierwszym razem petarda Każda zupa okazała się wstrzelać w kulinarny gust zarówno Filemonki, jak i Filemonka. Za drugim razem okazało się, że niestety część pozycji z menu, którymi byliśmy zainteresowani, została już wykupiona, więc zmuszeni byliśmy zamówić "resztki" Ten zestaw pasował nam mniej, ale to po prostu kwestia gustu, nie zaś tego, że zupy były obiektywnie złe. Zamówiliśmy też wtedy deser z nasionami chia i mango, który dał nam popalić. Zjedzenie tego deseru było dla naszej dwójki jak całodniowa praca w kopalni. Ostatecznie mimo starań i tak nie dojedliśmy do końca, a przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w trudnej do przełknięcia proporcji pulpy mango i jogurtowej/mlecznej (?) warstwy z nasionami (tej drugiej było zdecydowanie za dużo). Pełne uroku kolorowe wnętrze (Filemonka w zachwytach). I zupki też kolorowe Klawo, że bazowo zawsze do wyboru są trzy pozycje dla mięsożerców i trzy dla niemięsożerców. Jest to lokal z charakterem i pysznym jedzeniem w przystępnych cenach. Drobny minus za podenerwowaną obsługę i to, że przy dużej ilości klientów niewielki rozmiar lokalu daje się we znaki. Wrócilibyśmy."
- Z LIŚCIA
- Adres: Mikołowska 21, 40-067 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo przytulne wnętrze sprawia, że od razu chce się tu zostać na dłużej. Ceny są przystępne, a jedzenie bardzo smaczne – zarówno rolada w wersji wege i mięsnej, jak i wege zupa pieczarkowa zrobiły na nas świetne wrażenie. Obsługa uśmiechnięta i przyjazna, co dodatkowo umila wizytęOd dawna chciałam spróbować rolady śląskiej w wersji wegetariańskiej, a to wciąż rzadkość – tym bardziej dziękuję, że właśnie tutaj było to możliwe. Jeśli znów będziemy w Katowicach, na pewno wrócimy, żeby spróbować kolejnych dań wege"
- Pod Złotym Żurawiem
- Adres: Gliwicka 53, 40-853 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Restauracja Pod Złotym Żurawiem to miejsce, które zdecydowanie zasługuje na najwyższe uznanie i szczere polecenie każdemu, kto ceni doskonałą kuchnię, świetną atmosferę i uczciwe podejście do gościa. Już od progu czuć tutaj wyjątkowy klimat – ciepły, przyjazny i autentyczny. To nie jest kolejny „modny lokal”, tylko prawdziwa restauracja z duszą. Jedzenie? Absolutna rewelacja. Każde danie przygotowane z ogromną starannością, doprawione idealnie i podane w sposób, który od razu pobudza apetyt. Porcje są naprawdę potężne – nikt nie wyjdzie stąd głodny. Co ważne, ceny są bardzo rozsądne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość i ilość serwowanych potraw. To rzadkie połączenie wysokiego poziomu z uczciwą ceną. Na szczególne wyróżnienie zasługują placki po węgiersku – mistrzostwo świata! Idealnie chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku, a do tego aromatyczny, bogaty gulasz, który smakuje jak najlepsza domowa kuchnia. To danie samo w sobie jest powodem, dla którego warto tu przyjechać nawet z drugiego końca miasta. A sos borowikowy… To absolutna poezja smaku. Głęboki, intensywny, kremowy, perfekcyjnie zbalansowany. Czuć w nim prawdziwe grzyby, naturalność i serce włożone w przygotowanie. Bez przesady można powiedzieć, że nie ma sobie równych – to jeden z najlepszych sosów borowikowych, jakie kiedykolwiek jadłem. Obsługa zasługuje na osobne brawa – uśmiechnięta, profesjonalna, pomocna i naprawdę zaangażowana. Czuć, że gość jest tutaj ważny. Atmosfera sprzyja zarówno rodzinnemu obiadowi, spotkaniu z przyjaciółmi, jak i spokojnej kolacji we dwoje. Pod Złotym Żurawiem to miejsce, do którego chce się wracać. To restauracja, która łączy smak, jakość, klimat i uczciwość w najlepszym wydaniu. Z czystym sumieniem polecam każdemu – jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie nadróbcie. Ja na pewno wrócę i to nieraz!"
- Yami Vegan Sushi & Ramen
- Adres: wejście od strony rzeki Rawy, Teatralna 12, 40-003 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Sushi nie było nigdy w centrum moich upodobań kulinarnych. Jestem raczej tradycjonalistką, czyli ziemniaki, sojoszczak i surówka, ale dwie wizyty w Yami mnie odmieniły. Naprawdę świetne sushi (ramen też bardzo dobry)!"
- Tatiana
- Adres: Staromiejska 5, 40-013 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy do Restauracji Tatiana zupełnie przypadkiem — obsługa naszego hotelu poleciła nam ją jako… restaurację włoską Już po chwili okazało się, że to „pomyłka”, ale była to najlepsza pomyłka tego wyjazdu! Jedzenie absolutnie rewelacyjne — tradycyjna kuchnia podana w doskonałej formie, pełna smaku i jakości. Każde danie dopracowane, porcje konkretne, a smak taki, że chce się wracać. Ogromnym atutem tego miejsca jest jednak atmosfera i ludzie. Mieliśmy okazję poznać szefa oraz kelnerów — wszyscy niesamowicie serdeczni, profesjonalni i pełni pasji. Widać i czuć, że między nimi panuje świetna relacja, prawdziwy zespół, który lubi ze sobą pracować. To przekłada się bezpośrednio na komfort gości. Obsługa na najwyższym poziomie — uśmiech, luz, a jednocześnie pełen profesjonalizm. Czuliśmy się zaopiekowani od pierwszej do ostatniej minuty. Zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których trafia się „przypadkiem”, a które zostają w pamięci na długo. Polecamy z całego serca i na pewno wrócimy — nawet jeśli dalej będziemy szukać włoskiej kuchni"
- Synergia.dobremiejsce
- Adres: Andrzeja 29/2, 40-061 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miejsce w Katowicach godne polecenia. Jedzenie bardzo smaczne. Pyszny chleb. Żałuję, że nie kupiłem dla siebie bochenka. Dobrej wielkości porcje. Dużo rodzajów kawy do wyboru. Na miejscu można też kupić kawę w ziarnach. Trochę mało miejsca w lokalu. Serdecznie polecam i na pewno będę wracał. Chętnie spróbuję menu obiadowego. Można więc powiedzieć, że złapałem z tym miejscem (he he) synergię"