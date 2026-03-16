Wiosenna odsłona jarmarku w Katowicach

Już w środę, 18 marca, na katowickim Rynku rozpocznie się Jarmark Wielkanocny 2026. Wydarzenie potrwa aż do 12 kwietnia i – podobnie jak w poprzednich latach – ma przyciągnąć tłumy mieszkańców oraz turystów z całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Centrum miasta ponownie wypełni się świątecznym klimatem. Spacerujący między stoiskami będą mogli nie tylko zrobić zakupy na wielkanocny stół, ale również spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, która w ostatnich latach stała się wizytówką katowickich jarmarków.

Organizatorzy liczą, że wiosenna edycja wydarzenia dorówna popularnością jarmarkowi bożonarodzeniowemu. Ten ostatni został uznany za jeden z najpiękniejszych w Polsce i przyciągnął tysiące odwiedzających z całego regionu.

Rękodzieło i wielkanocne dekoracje

Na katowickim Rynku pojawi się kilkadziesiąt stoisk handlowych. W drewnianych domkach będzie można znaleźć przede wszystkim rękodzieło i produkty tworzone przez lokalnych rzemieślników.

Wśród dostępnych ozdób znajdą się m.in. ręcznie malowane pisanki, tradycyjne koszyczki wielkanocne, palmy, gałązki wierzby mandżurskiej oraz drewniane dekoracje do domu. Nie zabraknie także naturalnych świec wykonanych z wosku pszczelego. Bogata oferta sprawi, że każdy będzie mógł znaleźć coś wyjątkowego do świątecznych dekoracji lub prezentów dla bliskich.

Jarmark to również prawdziwa uczta dla miłośników dobrej kuchni. Na odwiedzających czekać będą regionalne przysmaki oraz produkty przygotowywane według tradycyjnych receptur.

Wśród nich pojawią się m.in. naturalne miody z polskich pasiek, ekologiczny czosnek, tradycyjne wędliny oraz wyroby z dziczyzny. Na stoiskach nie zabraknie także wielkanocnych wypieków i innych słodkości.

Oprócz polskich smaków będzie można spróbować specjałów z różnych części Europy, m.in. z Włoch, Litwy, Węgier czy Holandii. Dla wielu odwiedzających będzie to doskonała okazja, by uzupełnić świąteczną spiżarnię o produkty, których trudno szukać w zwykłych sklepach.

Atrakcje dla dzieci i warsztaty kroszonek

Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników wydarzenia. Na terenie jarmarku powstanie specjalna przestrzeń z dekoracjami przedstawiającymi zające, baranki i wielkanocne kurczaczki.

Dzieci będą mogły korzystać z atrakcji takich jak karuzela, koło młyńskie czy przejażdżki elektryczną kolejką. W weekendy jarmark zamieni się także w kreatywną przestrzeń warsztatową.

Podczas specjalnych zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się zdobienia śląskich kroszonek – tradycyjnych pisanek wykonywanych techniką drapania wzorów na barwionej skorupce jajka. Nie zabraknie również animacji, pokazów i wydarzeń rodzinnych.

Godziny otwarcia jarmarku w Katowicach

Handlowa część jarmarku będzie działać do 3 kwietnia, czyli do Wielkiego Piątku. W dni powszednie stoiska będą otwarte od godziny 10:00 do 19:00, natomiast w weekendy handel potrwa do 20:00. Strefa gastronomiczna będzie dostępna codziennie aż do 22:00.

Po świętach, od 4 do 12 kwietnia, na katowickim Rynku zaplanowano jeszcze tzw. „świąteczny spacer po jarmarku”. W tym czasie pozostaną największe atrakcje – koło młyńskie, karuzela oraz część stoisk gastronomicznych i handlowych.

Dzięki temu wiosenna atmosfera i wielkanocne dekoracje będą cieszyć mieszkańców jeszcze przez kilka dni po świętach.