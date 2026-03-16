Te przedmioty na wielkanocnym stole to magnes na szczęście. Przyciągną obfitość i zdrowie

Wielkanoc to radosny czas odrodzenia i nadziei, z którym wiąże się mnóstwo starych wierzeń i obyczajów.

Choć obecnie do wielu przesądów podchodzimy z dystansem, to i tak chętnie kultywujemy dawne tradycje.

Zobacz, jakie elementy warto umieścić na świątecznym stole, by zapewnić sobie szczęście i dobrobyt.

Dzisiejsza Wielkanoc to często połączenie nowoczesnego stylu życia z dawnymi zwyczajami. Nawet jeśli większość z nas traktuje ludowe przesądy jako ciekawostkę, z przyjemnością do nich wracamy, bo to właśnie one tworzą niepowtarzalny, świąteczny klimat. Bez względu na to, czy wierzymy w magiczną moc takich rytuałów, odpowiednie przedmioty na wielkanocnym stole uatrakcyjnią wystrój i będą miłym przypomnieniem naszej bogatej kultury. Warto wiedzieć, co powinno się na nim znaleźć, by przyciągnąć szczęście i dostatek na cały nadchodzący rok.

Zobacz także: Ten jeden niepozorny dodatek do palmy wielkanocnej odmieni twój los. Zapomnisz o pechu i chorobach

Umieść to na stole wielkanocnym, przyciągniesz powodzenie

Jeden z ciekawszych i rzadziej wspominanych zwyczajów dotyczy rozbitych skorupek jaj. W przeszłości nasze babcie i prababcie nie wyrzucały ich do śmieci, lecz kładły je bezpośrednio na świątecznym stole. Tłumaczono to w ten sposób, że skorupki są symbolem końca starego etapu i początku nowego, a ich obecność miała odstraszać złe moce i przyciągać pomyślność. Wierzono, że taki niepozorny talizman uchroni rodzinę przed chorobami i pechem przez okrągły rok.

Oprócz skorupek, na świątecznym stole nie może zabraknąć bukszpanu. Ten zimozielony krzew od lat jest kluczowym elementem wielkanocnych stroików, symbolizując życie i nieśmiertelność. Jego gałązki wplatane w dekoracje lub wstawiane do wazonu miały gwarantować domownikom dobrobyt i chronić ich przed złem. Soczysta zieleń bukszpanu zwiastowała nadejście wiosny, a jego wyjątkowa trwałość była znakiem niezmiennej pomyślności.

Równie ważnym symbolem świąt są wierzbowe bazie. Srebrzyste, puszyste pąki, pojawiające się wczesną wiosną, od zawsze kojarzyły się z budzącym się do życia światem. Po poświęceniu w Niedzielę Palmową nabierały szczególnej mocy – dotknięcie się nimi miało gwarantować zdrowie, a połknięcie jednego „kotka” chroniło przed bólem gardła. Ułożone na wielkanocnym stole bazie miały zapewnić rodzinie płodność, szczęście i dostatek, będąc wyrazem odradzającej się po zimie życiodajnej siły natury.

Palma wielkanocna na Rynku w Nowym Sączu