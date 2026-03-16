Tragiczne potrącenie w Katowicach. 23-latek stracił życie na oczach bliskich

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-03-16 9:42

Dramat na S1 w Katowicach w kierunku Tychów. Młody mężczyzna, mający zaledwie 23 lata, stracił życie w tragicznym wypadku na wąskim pasie awaryjnym. W chwili tragedii w samochodzie przebywali jego bliscy – 24-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna – którzy byli bezpośrednimi świadkami zdarzenia, obserwując śmierć 23-latka na własne oczy.

Tragiczne potrącenie na S1

Autor: Tomasz Pestka photography

Młody mężczyzna zginął na oczach bliskich. Tragiczny wypadek na S1

Do tragedii doszło w sobotę, 14 marca na trasie S1 w kierunku Tychów. Jak przekazał podkom. Dominik Michalik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, młody mężczyzna zatrzymał samochód na wąskim pasie awaryjnym z powodu awarii pojazdu. Kiedy wysiadł z auta, aby sprawdzić problem, doszło do dramatycznego wypadku – został potrącony przez nadjeżdżający samochód osobowy.

Najtragiczniejsze w całej sytuacji jest to, że w pojeździe w tym czasie przebywali pasażerowie – 24-letnia kobieta oraz 21-letni mężczyzna – którzy nie mogli nic zrobić, tylko patrzeć, jak  bliski ginie na ich oczach. Świadkowie tragedii byli wstrząśnięci i w szoku, gdy widzieli nagłe uderzenie samochodu, które odebrało życie ich znajomemu.

Do służb wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących tragicznego zajścia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli natychmiastową próbę reanimacji, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić funkcji życiowych młodego mężczyzny.

Tragiczne potrącenie na S1
Działania służb na S1 trwały wiele godzin

Policjanci i technicy kryminalistyki, pod nadzorem prokuratora, przez wiele godzin pracowali na miejscu wypadku, zabezpieczając ślady i zbierając informacje, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., kto prowadził samochód, który potrącił mężczyznę, a także szczegółowe okoliczności zatrzymania auta na trasie.

Pomimo dramatycznego zdarzenia, ruch na drodze nie był poważnie utrudniony, ponieważ działania służb odbywały się poza główną jezdnią. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność na drogach ekspresowych oraz rozwagę w sytuacji awarii pojazdu.

Dla pasażerów, którzy byli naocznymi świadkami tragedii, wydarzenie będzie prawdopodobnie nie do zapomnienia – w jednej chwili zwykła awaria samochodu przerodziła się w dramatyczną i tragicznie kończącą się sytuację.

Polecany artykuł:

Wyszedł z auta na S1 i samochód wjechał w niego z impetem. 23-latek zginął na m…
