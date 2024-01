Ida Nowakowska po zwolnieniu z TVP już ma nową robotę. I to taką, że szczęka opada!

Ida Nowakowska - mimo że raczej z polityką się nie kojarzy - także znalazła się na liście osób, które odchodzą z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Dla wielu fanów ta wiadomość była prawdziwym szokiem, bo prezenterka była nie tylko jedną z głównych twarzy śniadaniówki, lecz także m.in. "Bake Off Junior", "The Voice Kids" czy "Ameryka da się lubić", które oglądaliśmy w TVP. Ida Nowakowska to nie tylko dziennikarka, lecz także - a może nawet przede wszystkim - tancerką. Cały czas zachowuje kapitalną formę, co może jej się przydać w nowym programie. Ida Nowakowska bowiem ma już nową robotę! I to naprawdę nie byle jaką. Wiadomo już, że była gwiazda poprowadzi międzynarodowy program " "Virtuosos V4+". Udział w tym show to wielki prestiż dla prezenterów!

Ida Nowakowska nie kryje radości. Swoją pracą pochwaliła się na Instagramie. - Finał Virtuosos jest już dostępny na YouTube, obejrzyj i zostań częścią naszej rodziny! (...) Uwielbiam prowadzić ten niesamowity międzynarodowy program telewizyjny i wspierać młodych wirtuozów, którzy są przyszłością muzyki klasycznej! @virtuosos_talent_show. Finaliści Virtuosos V4+ - oglądaj i poznaj zwycięzców - napisała podekscytowana prezenterka.

