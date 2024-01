Małgorzata Tomaszewska pokazała syna. Była prezenterka TVP może liczyć na wsparcie ojca

Małgorzata Tomaszewska skończyła 35 lat. Urodziny przypadły na burzliwy okres w życiu byłej już prezenterki TVP. Na początku 2024 roku Małgorzata Tomaszewska straciła pracę w programie "Pytanie na śniadanie". Pikanterii całej sprawie dodaje to, że dziennikarka jest w ciąży i lada moment urodzi córkę. W trudnych momentach Małgorzata Tomaszewska może liczyć na wsparcie swojego słynnego taty - człowieka, który "zatrzymał Anglię", czyli legendarnego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Tomaszewskiego. - Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa. Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa - podkreślił tata byłej prezenterki TVP w rozmowie z portalem Plejada. W oczekiwaniu na poród Małgorzata Tomaszewska wrzuciła do sieci zdjęcie ze swoim synem, którego ojcem jest jej drugi mąż - Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci.

Małgorzata Tomaszewska skończyła 35 lat

Małgorzata Tomaszewska z okazji 35. urodzin otrzymała moc życzeń i wiele pięknych kwiatów, które pokazała ma Instagramie. - Jesteście niesamowici. Bardzo Wam dziękuję za wspaniałe życzenia. Jesteście najlepsi! Dzień pełen pięknych niespodzianek - napisała była prezenterka TVP. Na zdjęciach dołączonych do wpisu widzimy nie tylko kwiaty i 7-letniego syna Małgorzaty Tomaszewskiej, lecz także m.in jej byłego kolegę z pracy - Aleksandra Sikorę. Teraz pozostaje skupić się na sobie i rodzinie, przede wszystkim na znajdującej się jeszcze w brzuchu mamy córeczce, o której była gwiazda TVP zawsze marzyła. - Zawsze chciałam pierwszego chłopca i drugą dziewczynkę. Bo i ja zawsze marzyłam o starszym bracie - wyznała nam Małgorzata Tomaszewska.

