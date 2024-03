Górniak jak księżniczka, Sykut w sukni ślubnej, a Roxie Węgiel w za dużej kreacji. Chajzer zaliczył mega wtopę! Oceniamy stylizacje gwiazd na koncercie Disneya

Małgorzata Pieczyńska o zazdrości w artystycznym świecie. Co łączyło ją z pewną kontrowersyjną gwiazdą?

Diwa była największą gwiazdą koncertu. Przyleciała na niego prosto z urlopu w Tajlandii. Przed rokiem śpiewała na wydarzeniu kultowy przebój "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Tym razem wykonała swój utwór "Lustro" z filmu "Mulan". Na scenie wystąpiła w jasnoróżowej kreacji godnej księżniczki z bajek Disneya.

Gwiazda prowadziła koncert i wybrała na nią kreację do złudzenia przypominającą suknię ślubną. Wyglądała pięknie! Swoją drogą nie możemy oprzeć się wrażeniu, że ostatnio zmienił się uśmiech Pauliny. Może chciała bardziej pasować do Krzysztofa Ibisza, z którym prowadzi "Taniec z Gwiazdami"?

Piosenkarka wystąpiła w mieniącej się drobinkami srebra kreacji, która była na nią zdecydowanie za długa. Ale w tym przypadku - po odpowiednim ułożeniu sukienki na podłodze - w niczym to nie przeszkadzało, a wręcz było efektowne.

Młodziutka, bo jeszcze 15-letnia piosenkarka bawi się modą i świetnie, bo to najlepszy na to czas. Podczas koncertu jej sukienka nawiązywała do podwodnego świata, jaki znamy np. z przygód "Małej Syrenki" czyli Arielki.

Prezenter telewizyjny pojawił się jako gość imprezy. Biorąc pod uwagę, że koncert odbywał się w Teatrze Polskim, jego stylizacja wypada jeszcze gorzej. Jeśli chciał wyglądać infantylnie, udało mu się to idealnie. A może chciał uchodzić za baśniowego Kopciuszka? Przed przemianą oczywiście!

Aktorka jako gościni koncertu idealnie wpasowała się jego tematykę - do modnego zielonego garnituru założyła koszulkę z myszką Miki, z cekinowym zdobieniem.

Popularny duet muzyczny rodzeństwa Kasi i Jacka Sienkiewiczów. Młodzi artyści okazali się bardzo stylowi i dobrani kolorystycznie w wiosenne, modne w tym roku barwy.

