Edyta Górniak chciała zniknąć na kilka miesięcy. Wróciła do Polski w ważnej sprawie. To wzruszy wiele osób

Edyta Górniak przerwała zdrowotny urlop. Wystąpi na ważnym wydarzeniu

Edyta Górniak miała bardzo intensywną drugą połowę 2023 roku. Wokalistka wzięła udział w kilku dużych projektach telewizyjnych. Jednym z nich było jej spełnione marzenie z dzieciństwa - własny koncert świąteczny, który w Boże Narodzenie wyemitowała Telewizja Polska.

W czasie koncertu "Edyta Górniak świątecznie" na scenie zaskoczył artystkę jej syn Allan Krupa - dziś już Allan Enso, bo nastolatek oficjalnie zmienił nazwisko. Ich spontaniczny wspólny występ okazał się hitem sieci. Na samym Facebooku Telewizji Polskiej "Bądźmy razem TVP" odtworzono go aż 6 mln razy.



Po pół roku pracy prawie bez żadnego dnia wolnego artystka zdecydowała zrobić sobie kilka miesięcy przerwy. Jak zapowiedziała w rozmowie z "Super Expressem", po Nowym Roku zamierzała zniknąć na kilka dobrych miesięcy.

- Przez ostatnie pół roku przepracowałam niemal każdy dzień. Dosłownie miałam pojedyncze dni, kiedy nie musiałam czegoś robić, ale cieszę się ze wszystkich projektów, które zrobiłam w zeszłym roku, tych większych i tych mniejszych. To był niesamowity rok, piękny i owocny, ale jestem już bardzo zmęczona. Już trzy, cztery projekty temu, że nie dociągnę do końca roku, ale udało się. Dziękuję za modlitwy i wsparcie. Wiem, że się wielu fanów modli za moją siłę, za moje zdrowie, żebym miała witalność i dawała radę – mówiła Edyta Górniak "Super Expressowi" w sylwestrową noc w Zakopanem.

Na Instagramie dodała:

- Muszę odpocząć, więc jak 1 stycznia wyłączę telefon, to nie będzie mnie do kwietnia, no, chyba że pojawią się jakieś mega projekty – wyznała.

Jak zapowiedziała, tak też zrobiła. Częściowo. Edyta Górniak na początku roku wyruszyła do swojej ukochanej Azji. Artysta regularnie wylatuje do Tajlandii, gdzie przechodzi detoks organizmu i poddaje się zabiegom. Ćwiczy też jogę. Dopiero po kilku tygodniach pełna sił wraca do kraju.



Ale tym razem postanowiła skrócić swój wyjazd. Jak donosi portal Świat Gwiazd, Edyta Górniak jest już w Polsce. Jednak nie potrafi żyć bez sceny, bo jak ustalono, przyjęła propozycję wzięcia udziału w niezwykłym wydarzeniu. Aż trzema samolotami przyleciała do Polski, by wystąpić na wielkanocnym koncercie stacji Polsat i Disneya. Po raz pierwszy zorganizowano go przed rokiem, a Górniak wykonała ponadpokoleniowy przebój "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas", czym do łez wzruszyła publiczność i widzów, którym piosenka kojarzy się z dzieciństwem. Co zaśpiewa w tym roku, na razie nie wiadomo. Ale na pewno po raz kolejny nie zabraknie wzruszeń.

Wiadomo natomiast, że niedawno Edyta znów miała okazję wcielić się w postać kultowej Indianki. Po wielu latach ponownie użyczyła jej głosu w filmie Disneya z okazji 100-lecia studia.

Jak ustalił "Super Express", po występie Edyta Górniak planuje znów wyjechać. Jednak nie na długo, bo na premierę czeka jej piosenka upamiętniająca 30-lecie występu na Eurowizji.