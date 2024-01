Allan Krupa odcina się od ojca. Zmienił nazwisko. Wiemy, jak nazywa się teraz syn Górniak. To wcale nie nazwisko mamy

Karina z "Chłopaków do wzięcia" pali za sobą mosty? Najpierw wyjazd z Polski, a teraz TO!

Allan Krupa, syn Edyty Górniak, miał ciężkie dzieciństwo. Wszystko przez jego ojca. W 2014 roku, będąc pod wpływem narkotyków, Dariusz Krupa spowodował wypadek samochodowy, w którym zabił kobietę. Tamtego dnia zniknął z życia swojego syna. Odezwał się do niego dopiero osiem lat później, a po tym postanowił też zwrócić na siebie uwagę, zwracając się do syna poprzez gazetę.

Allan miał prawo być zły. - Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu - powiedział "Super Expressowi" Allan, wtedy jeszcze Krupa. ZOBACZ: Allan Krupa odpowiada ojcu. Takiej reakcji Dariusz Krupa się nie spodziewa! Mocne słowa syna Edyty Górniak

Allan dodał, że nie rozpamiętuje już zniszczonego przez ojca dzieciństwa. – Nie mam już do niego żalu. Niech sobie żyje. Łączy nas tylko nazwisko – powiedział nam.

Nowe nazwisko Allana Krupy

No to już nie łączy... Jak bowiem potwierdziliśmy, Allan Krupa już kilka miesięcy temu oficjalnie zmienił nazwisko. Wszystko wyszło na jaw, gdy wystąpił z mamą podczas jej wielkiego świątecznego show w telewizji. Został bowiem podpisany jako Allan Enso. I tak właśnie się teraz nazywa. - Allan przede wszystkim już od dawna chciał się odciąć od swojego ojca. To był główny powód - potwierdza nam menadżer Allana.

Chłopak nie przyjął jednak słynnego nazwiska mamy, by nie zarzucono mu, że się na nim promuje.

- Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak - mówi menedżer Allana.

Nastolatek od zawsze podkreśla, jak dumny jest z mamy, która od wielu lat odgrywa także rolę jego ojca. Świetnie mu się z nią pracuje. Za nimi kilka wspólnych występów, a w przyszłości nie wykluczają nagrania duetu. W takiej sprawie jak nazwisko czy inne życiowe decyzje, jak niedawna przeprowadzka do Monako, Edyta daje synowi wolną rękę.

Na tym etapie Allan Enso, już z pierwszymi sukcesami na koncie, buduje solową karierę.