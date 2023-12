Syn Edyty Górniak nagle wyprowadził się z Polski. Diwa załamana: Czuję beznadziejną pustkę. Co tam się dzieje?

Sensacyjne wieści z Polsatu! Ulubieńcy widzów wrócą do "Twoja twarz brzmi znajomo"?!

Syn Edyty Górniak wyprowadził się z Polski. Wokalistka jest załamana

Allan Krupa kilka miesięcy temu wyjechał do Monako, by pracować nad płytą z Nicol Pniewską – córką swojego menadżera. Los tak chciał, że nastolatkowie zakochali się w sobie. ZOBACZ: A jednak! Allan Krupa zakochany w pięknej piosenkarce! Zostali przyłapani w Monako. Mamy zdjęcia. Syn Edyty Górniak nie widział więc innej opcji – postanowił zamieszkać w Monako. Słynna mama pomogła mu w sprawach organizacyjnych - wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania w Warszawie i w pakowaniu. Ale wyjazd syna z kraju dostarcza jej skrajnych emocji.

Edyta Górniak komentuje przeprowadzkę syna

- Mam kontrast uczuć… Uważam, że najpiękniej, jak można przeżyć życie, to podróżując i odkrywając, jak gigantycznie inspirujący i przepiękny jest nasz świat. Pozwalać sobie zachwycać się ludźmi i miejscami. Wygląda na to, że w dzieciństwie rozsmakowałam Allana w chęci odkrywania. To wspaniale, bo nie ma nic gorszego niż nuda. Podróże pozwalają nam odkrywać także samych siebie. Więc z tego powodu jestem szczęśliwa, że ma odwagę żyć w zgodzie ze sobą i swoim pragnieniem – mówi Edyta Górniak w rozmowie z „Super Expressem”.

- Z drugiej strony czuję beznadziejną pustkę. Bo mimo ogromnej ilości pracy zawsze wiedziałam, że możemy się spotkać na śniadanie czy na późne kolacje po projektach. Często mogłam też liczyć na Allanka pomoc w jakichś drobnych organizacyjnych sprawach. A teraz… Jeszcze nie umiem się z tym oswoić. Serce matki musi wytrzymać wszystkie etapy. I oto przede mną kolejny. Nie byłam na niego gotowa. Jest jak jest – mówi nam poruszona wokalistka.

Na szczęście lot do Monako trwa zaledwie 2,5 godziny, a Edyta i Allan będą spotykać się także na scenie. Już za kilka tygodni wystąpią razem podczas Sylwestra Marzeń TVP.